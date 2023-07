Міла Куніс і Blizzard продають нових улюбленців у World of Warcraft: як це допоможе Україні

Набори з двома віртуальними супутниками коштують по $20, усі гроші Blizzard обіцяє передати організації BlueCheck для закупівлі генераторів, медикаментів та інших необхідних речей.

Відома актриса Міла Куніс представила оновлення для онлайн-гри World of Warcraft, за допомогою якого компанія Blizzard хоче зібрати гроші для допомоги Україні. Подробиці розробники опублікували на своєму офіційному сайті.

У популярній грі World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic почали продавати набір Pet Pack for Ukraine, який містить двох віртуальних улюбленців — рибоподібного мурлока Флоркі та пса породи ретривер на прізвисько Санні. Їх створили спеціально для благодійної ініціативи і розфарбували в синьо-жовті кольори українського прапора.

Флоркі несе в руках соняшник — рослинний символ України, а під час руху залишає за собою яскраві сліди з квітів. Санні ж поводиться, як собака, іноді ганяється за власним хвостом і засинає, коли гравець нічого не робить.

Вихованці Санні (зверху) і Флорки (знизу) з набору Pet Pack for Ukraine Фото: Diablo 4

Кожен набір коштує $20 (496 грн), купити його можна в онлайн-магазині Battle.net. Усі гроші, зібрані від їхнього продажу, Blizzard обіцяє передати благодійній організації BlueCheck, яка передає гуманітарну допомогу жителям України, що страждають від війни. Акція триватиме до 29 серпня 2023 року.

Як розповіла Міла Куніс, зараз BlueCheck сконцентрувалася на постачанні українцям генераторів, медикаментів для лікарень (особливо для педіатрії). Вона дуже переживає через війну в Україні, оскільки сама звідси родом (переїхала до США 1991 року). За її словами, BlueCheck об'єднує кілька благодійних фондів, що дає змогу волонтерам дуже швидко доставляти допомогу.

"Ви не знаєте достеменно, де війна відбувається зараз і куди вона може прийти завтра, тому найкраще, що ви можете зробити — об'єднати зусилля з людьми на місцях. Ось як я долучилася", — розповіла актриса. — "Прямо зараз медична інфраструктура в Україні відчайдушно потребує підтримки".

У 2022 році Міла Куніс розповіла, як зібрала $37 млн для допомоги українцям. За це її навіть визнали людиною року за версією журналу People.