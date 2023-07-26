Заряджати гаджети стане ще простіше: вчені змогли передати енергію на великій відстані

Завдяки дослідженню технологія бездротової зарядки стала ефективнішою на 80%, і смартфони більше не доведеться прикладати до індукційних майданчиків.

Фінські дослідники з Університету Аалто змогли домогтися значного прогресу в бездротовому передаванні енергії, повідомляє офіційний сайт Університету. Вчені встановили дві котушки діаметром 7,2 см і змусили їх передавати електрику на відстань 18 см з ефективністю 80%.

Здавалося б, відстань не така велика, але це справді прорив з огляду на те, що нам із вами досі доводиться прикладати пристрої до індукційних майданчиків. Саме через це, кажуть вчені, впровадження бездротових зарядок все ще досить повільний процес. Але тепер інженери розробили нову систему, яка може забезпечити більш ефективну бездротову передачу енергії на великі відстані.

Сьогодні головна проблема бездротових зарядок полягає в тому, що ефективність бездротової зарядки падає дуже швидко в міру збільшення відстані між двома пристроями — індукційною площадкою і самим гаджетом. До того ж випромінювання від передавальної та приймальної котушок заважає самій передачі. Тому для нового дослідження команда Аалто розробила нову динамічну теорію бездротової зарядки, яка дає змогу підвищити ефективність на великих відстанях.

Команда перевірила цю ідею, використовуючи дві рамкові антени, і опублікувала результати у своїй науковій роботі. Змінюючи струми в антенах, вони змогли придушити опір випромінювання в петлях і поліпшити процес. Навіть при розміщенні на відстані 18 см ефективність передачі потужності склала понад 80%.

Експеримент вчених з передачі енергії на відстані Фото: Університет Аалто

"Ми хотіли збалансувати ефективну передачу потужності з втратами випромінювання, які завжди відбуваються на великих відстанях", — сказав Нам Ха-Ван, провідний автор дослідження. — "Виявляється, коли струми в рамкових антенах мають однакову амплітуду і протилежні фази, ми можемо компенсувати втрати на випромінювання, тим самим підвищуючи ефективність".

Фінські вчені впевнені, що обов'язково настане день, коли нам більше не доведеться навіть думати про зарядку пристроїв — вони просто заряджатимуться без дротів, поки ми займаємося своїми справами. І це звучить не так фантастично з огляду на те, що ще років 20 тому ми взагалі не могли мріяти про бездротові зарядки, підкреслюють дослідники.

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