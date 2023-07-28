Для документування військових злочинів РФ: Україна отримає дрони Skydio
Ці апарати мають критичне значення для команди генерального прокурора. Дрони Skydio 2+ можуть самостійно маневрувати навколо перешкод за допомогою вбудованих механізмів стеження та навігації.
США зобов'язалися передати Україні дев'ять безпілотних літальних апаратів Skydio. Ця поставка є частиною допомоги США у сфері оборони та зміцнення обороноздатності України. Про це повідомили в USAID.
Цю партію безпілотних літальних апаратів буде використано Офісом генпрокурора для збору доказів військових злочинів Російської Федерації.
"Вони допоможуть Офісу генпрокурора задокументувати понад 115 тисяч випадків руйнування цивільної інфраструктури, а також докази порушень прав людини в прифронтових громадах і на звільнених територіях. Ці безпілотники є критично важливими для команди генерального прокурора, оскільки вона переслідує справедливість для тих, хто пережив воєнні злочини та порушення прав людини, скоєні Збройними силами Російської Федерації", — ідеться в повідомленні.
Що відомо про дрони Skydio
Дрон бачить більше, завдяки шести навігаційним 4K камерам, використовуючи 45 мегапіксельне візуальне сприйняття від шести камер з 200-градусним оглядом.
На сайті Skydio повідомляється, що Skydio 2+ можуть самостійно маневрувати навколо перешкод за допомогою вбудованих механізмів стеження і навігації. Функція KeyFrame дає змогу створювати власні траєкторії польоту.
Ключові особливості:
- Камера 4k60 HDR
- Автономна швидкість 58 км/год
- Час польоту до 23 хвилин
- Трьохосьова стабілізація (3 axis)
- Дальність 3.5 км.
Нагадаємо, що Україна отримає крихітні нанодрони Black Hornet від США. Такі БПЛА військові США використовували під час бойових дій в Афганістані, що давало змогу оцінити ситуацію за кутами або стінами будівель, виявляти будь-які приховані небезпеки та ворожі позиції.