Для документування військових злочинів РФ: Україна отримає дрони Skydio

Ці апарати мають критичне значення для команди генерального прокурора. Дрони Skydio 2+ можуть самостійно маневрувати навколо перешкод за допомогою вбудованих механізмів стеження та навігації.

США зобов'язалися передати Україні дев'ять безпілотних літальних апаратів Skydio. Ця поставка є частиною допомоги США у сфері оборони та зміцнення обороноздатності України. Про це повідомили в USAID.

Цю партію безпілотних літальних апаратів буде використано Офісом генпрокурора для збору доказів військових злочинів Російської Федерації.

"Вони допоможуть Офісу генпрокурора задокументувати понад 115 тисяч випадків руйнування цивільної інфраструктури, а також докази порушень прав людини в прифронтових громадах і на звільнених територіях. Ці безпілотники є критично важливими для команди генерального прокурора, оскільки вона переслідує справедливість для тих, хто пережив воєнні злочини та порушення прав людини, скоєні Збройними силами Російської Федерації", — ідеться в повідомленні.

Що відомо про дрони Skydio

Дрон бачить більше, завдяки шести навігаційним 4K камерам, використовуючи 45 мегапіксельне візуальне сприйняття від шести камер з 200-градусним оглядом.

На сайті Skydio повідомляється, що Skydio 2+ можуть самостійно маневрувати навколо перешкод за допомогою вбудованих механізмів стеження і навігації. Функція KeyFrame дає змогу створювати власні траєкторії польоту.

Ключові особливості:

Камера 4k60 HDR

Автономна швидкість 58 км/год

Час польоту до 23 хвилин

Трьохосьова стабілізація (3 axis)

Дальність 3.5 км.

Нагадаємо, що Україна отримає крихітні нанодрони Black Hornet від США. Такі БПЛА військові США використовували під час бойових дій в Афганістані, що давало змогу оцінити ситуацію за кутами або стінами будівель, виявляти будь-які приховані небезпеки та ворожі позиції.