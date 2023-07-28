Летіли з вибухівкою: у Росії перехопили три бойові дрони — росЗМІ (фото)

Два безпілотники вибухнули в повітрі, а третій приземлився під впливом антидронового комплексу, стверджують росіяни.

У Курській області (РФ) сили радіоелектронної боротьби перехопили одразу три безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє росмедіа Baza.

За інформацією ЗМІ, дрони виявили прикордонники вранці 27 липня. Два безпілотні літальні апарати перехопили засоби РЕБ і вони вибухнули в повітрі. Третій дрон вдалося посадити на землю, а боєприпас, який він ніс із собою, підірвали російські військові.

Крім того, у п'ятницю, 28 липня, російське медіа SHOT опублікувало подробиці інциденту і фото посадженого в примусовому порядку БПЛА. Журналісти написали про те, що безпілотники виявили в четвер об 11:00 в районі хутора Червоний Пахар (Рильський район області). Знищити два безпілотні літальні апарати в повітрі місцевим військовим допоміг антидрон, який їм передали з Подольська.

Безпілотник із вибухівкою вдалося посадити на землю Фото: Shot

На фотографіях, розміщених медіа у своєму Telegram-каналі, видно, що на землі лежить дрон, у якого відсутні кілька лопатей. Ймовірно, дрон втратив їх під час жорсткого удару об землю. Поруч з успішно посадженим дроном видно уламки іншого безпілотника, збитого антидроном. Він постраждав так сильно, що на фото неможливо точно визначити його вид і марку.

Від одного з дронів залишилися тільки уламки Фото: Shot

Російські ЗМІ, які висвітлювали тему дронів у Курській області, просувають тезу про те, що безпілотники запустили з території України.

Російський хутір Червоний Пахар розташований недалеко від Сумської області України

Нагадаємо, 25 липня російські ЗМІ написали про те, що турецький бойовий дрон Bayraktar збили в Бєлгородській області. Дрон упав поруч з українським кордоном, проте тоді ні МНС, ні губернатор регіону В'ячеслав Гладков ніяк не прокоментували падіння безпілотника.

А наприкінці травня в Курській області збили британський дрон Malloy T150. За словами росіян, БПЛА ніс ретранслятор зв'язку і одну міну, але не встиг її скинути.