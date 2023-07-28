Дрони зможуть засікти найменшу зброю і врятувати солдатів: як працює нова ШІ-технологія

"Розумна" система попередить про наявність у ворога навіть пістолетів, не кажучи вже про гвинтівку. У військових буде час, щоб зреагувати і запобігти стрілянині.

Компанія ZeroEyes ZE Government Solutions займеться впровадженням технології виявлення загроз за допомогою штучного інтелекту. ШІ зможе відстежувати загрози завдяки таким гаджетам, як натільні камери або камери відеоспостереження, передає thedefensepost.com.

Ця технологія покликана підвищити безпеку бойових винищувачів на базах ВПС США завдяки поліпшенню їхньої обізнаності в режимі реального часу в таких ситуаціях, як зупинка авіасполучення, складні місії тощо.

"Протягом усієї військової кар'єри мені доводилося потрапляти в незліченні небезпечні ситуації, при цьому я був практично не поінформований про те, що відбувається навколо", — пояснив співзасновник і генеральний директор ZeroEyes Майк Лахіфф. — "Але наше рішення з виявлення об'єктів на основі ШІ на периферійних пристроях зможе забезпечити ситуаційну обізнаність і додатковий рівень безпеки військових".

ШІ розпізнає зброю, виділяє її на відео та сповіщає про це Фото: ВПС США

Видання нагадує, що у вересні 2022 року AFWERX (Технологічне управління ВПС США) уклало контракт із ZeroEyes на постачання рішень для виявлення зброї за допомогою ШІ для повітряних дронів, розміщених на базі ВПС Дувр у Делавері. Сума контракту склала $1,25 млн. У підсумку, безпілотники отримали можливість виявляти навіть таку "дрібну" зброю, як пістолети.

Як повідомляє technewsworld.com, завдяки технології ZeroEyes камеру БПЛА можна використовувати для виявлення вогнепальної зброї в той момент, коли вона стає видимою, повідомляти про виявлення експерта зі зброї в оперативному центрі, щоб він зміг оцінити загрозу і "проінструктувати" безпілотник щодо подальших дій протягом 3-5 секунд.

"Ця ШІ-технологія не тільки забезпечує ще один рівень безпеки, а й дає змогу скоротити інвестиції в персонал служби безпеки і використовувати живу силу для вирішення важливіших завдань", — прокоментував капітан Ніколаса Мартіні, директор з інновацій на авіабазі в Дуврі.

Згідно з новим контрактом, програмне забезпечення для машинного навчання встановлять на камери безпеки, які теж зможуть "ідентифікувати зброю до того, як буде зроблено перший постріл" протягом 3-5 секунд, йдеться в матеріалі thedefensepost.com. Скріншоти і відповідні дані від ШІ надсилають у центр управління, щоб підтвердити наявність зброї і запустити дрон для подальшого реагування і втручання. ПЗ було випробувано проти гвинтівок, дробовиків та інших систем озброєння, щоб підтвердити його працездатність.

ZeroEyes також розвиває технології для активного стримування стрільців за допомогою безпілотних роботів і автоматичного виявлення загроз за допомогою безпілотних наземних транспортних засобів, які активно тестуються військовими.

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