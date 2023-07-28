Росіяни вже скаржаться: як еволюціонує РЕБ проти дронів в Україні (відео)

Україна використовує навіть військову техніку противника, щоб удосконалити свої системи РЕБ і випускати нові зразки.

Українські бійці на Донецькому напрямку особливо потребують компактних систем радіоелектронної боротьби, які дозволяли б рятувати життя військових в окопах. Про це розповів боєць 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка Олександр Карпюк (більш відомий під псевдо Серж Марко).

"Єдине, про що я шкодую, що в нас немає окопного РЕБ, який має захищати бійців і працювати проти "Мавіків" і "Ланцетів". Ми тут тільки починаємо і це дуже погано", — сказав Карпюк.

Військовий висловив здивування тим, що Україна змогла створити дуже великі й класні машини, які можуть закривати сектори, але чомусь не може поки що зробити дешевий і компактний засіб радіоелектронної боротьби. При цьому Карпюк не заперечує, що український РЕБ теж дуже добре еволюціонував.

"Тут треба "подякувати" росіянам, тому що вони вкладали мільярди доларів (у системи РЕБ, — ред.) з 2008 року після війни в Грузії. І ми в них почали вчитися", — продовжив Серж Марко.

За словами бійця, Україна теж може робити і постачати військовим якісні станції радіоелектронної боротьби. Однак поки що наша країна не може собі дозволити випускати РЕБ у промисловому масштабі, як це зараз робить РФ, використовуючи ВПК.

"Але я знаю компанії, які роблять уже зараз дуже непогані РЕБ. І російські пілоти починають на них скаржитися", — додав Карпюк.

А дещо раніше експерт пояснив, чому нові дрони з РФ не страшні Україні. Якщо раніше РФ вважали лідером з точки зору технологій РЕБ, то зараз Україна абсолютно не поступається країні-агресору.

Також ЗМІ писали про те, що Туреччина представила мобільну систему РЕБ, яка заглушає дрони, зв'язок і навіть міни. Військові зможуть без зусиль переносити компактне обладнання на поле бою або встановити його на транспорт, щоб пригнічувати ворога навіть у русі.