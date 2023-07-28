В Італії поліцейський дрон допоміг спіймати палія (відео)

Чоловік, якого підозрюють у підпалі дерев, намагався знищити безпілотник камінням, але йому це не вдалося.

В Італії безпілотник допоміг поліцейським спіймати серійного палія. Про це пише медіа CBS News.

З початку липня італійський регіон Калабрія потерпав від частих лісових пожеж, причину яких довгий час не вдавалося з'ясувати. Прорив стався після того, як місцеві правоохоронні органи вирішили заручитися допомогою безпілотника з камерою з високою роздільною здатністю і тепловізором.

За даними поліції, дрон виявив теплову аномалію — постать, яка рятується від пожежі, що зароджується, на мотоциклі через віддалене поле. На опублікованому відео добре видно, як чоловік намагається пошкодити дрон, що полює за ним, і кидає в техніку каміння. Однак це не завадило оператору безпілотника вистежити підозрюваного до віддаленого фермерського будинку, де місцеві правоохоронні органи затримали 47-річного місцевого мешканця. Виявилося, що палій вже скоював дрібні правопорушення та мав проблеми із законом.

Інцидент прокоментував навіть губернатор регіону Роберто Оккіуто. Журналістам він розповів, що на сторожі порядку в області стоять 30 дронів, за допомогою яких оператори спостерігають за ситуацією в лісах. Чиновник також попередив, що до паліїв, яких виявлять дрон, толерантність буде нульовою.

Раніше ЗМІ писали про дрон, який не боїться вогню і допомагає пожежникам. Експериментальний квадрокоптер, який дістав назву FireDrone, розробили вчені з Імперського коледжу Лондона і швейцарського дослідницького інституту Empa. На відміну від звичайних дронів, він здатний витримувати температуру до 200 градусів протягом цілих 10 хвилин.

Крім того, стало відомо, що в Україні фермерський дрон перетворили на один із найкращих у світі військових БПЛА. Дрон являє собою військовий безпілотники-розвідники з нерухомим крилом.