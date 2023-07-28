Скандал на ЧС із фехтування: українські хакери зламали пошту росіянки Анни Смирнової

У Мережі розмістили сотні листів російської фехтувальниці, які вона надсилала й отримувала з 2015 року, включно з онлайн-замовленнями та дипломною роботою.

Хакерська організація "Кібер спротив" заявила про злом російської фехтувальниці Анни Смирнової, якій відмовилася тиснути руку спортсменка з України Ольга Харлан. Вони повідомили подробиці на своєму Telegram-каналі 28 липня.

За словами хактивістів, які з 2014 року співпрацюють із різними силовими структурами України та міжнародною дослідницькою групою InformNapalm, до їхніх рук потрапили листи з електронної скриньки any169@mail.ru, яка належить Анні Смирновій. Вони розмістили ZIP-архів на файлообміннику FEX, де будь-хто охочий може його завантажити та ознайомитися із вмістом.

Перший лист датується 28 березня 2018 року — це привітання нового користувача командою сервісу Mail.ru. У квітні того ж року користувач змінив пароль від акаунта smirnova_any в соціальній мережі Instagram — він справді належить Анні Смирновій, останній пост було зроблено з Мілана (Італія) 23 липня. Особу власниці поштової скриньки також підтверджує скан паспорта, адже на ньому видно не тільки ім'я та прізвище, а й фотографію спортсменки.

Скан паспорта фехтувальниці Анни Смирнової Фото: Скриншот

Пізніше Анна Смирнова неодноразово використовувала цю електронну пошту, щоб змінювати пароль в Instagram, реєструватися на інших ресурсах, здійснювати замовлення в онлайн-магазинах (одяг, прикраси, електроніку). У липні 2023 року вона також пересилала свою дипломну роботу для здобуття бакалавра за спеціальністю "Педагогічна освіта" в Інституті фізичної культури і спорту Алтайського державного педагогічного університету.

Раніше писали, що 27 липня на Чемпіонаті світу з фехтування спалахнув скандал. Українка Ольга Харлан здобула перемогу над Анною Смирновою, яка виступала під нейтральним прапором, а після відмовилася потискати руку — згідно з регламентом змагання, тільки після цього поєдинок вважається завершеним. Учасниця з Росії близько години чекала на свою суперницю, їй навіть принесли стілець, і вимагала покарати українку за "прояв неповаги".

Незабаром Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу рішенням Міжнародної федерації фехтування. У результаті Анна Смирнова автоматично перейшла на наступний етап змагань.

У мережі з'явилося фото Анни Смирнової у військовій шапці разом із хлопцем у військовій формі. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк звернув увагу, що спортсменка відкрито підтримує російську армію, яка напала на Україну і вбиває мирних жителів.