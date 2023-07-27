Скандал на ЧС з фехтування: за що відсторонили українську спортсменку Ольгу Харлан

Українська спортсменка Ольга Харлан проявила тверду позицію і відмовилася тиснути руку російської суперниці, після чого її дискваліфікували з Чемпіонату світу з фехтування. Фокус зібрав усе, що відомо про скандал.

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На Чемпіонаті світу з фехтування вибухнув скандал у зв'язку з дискваліфікацією української спортсменки Ольги Харлан. Після її перемоги над російською суперницею, яка виступала під "нейтральним" статусом, Харлан відмовилася потиснути руку суперниці. Фокус докладно описує причини дискваліфікації та реакцію світової спільноти на цю подію.

Дискваліфікація Харлан

Ситуація сталася під час поточного Чемпіонату світу з фехтування, коли Харлан здобула перемогу над "нейтральною" російською фехтувальницею Анною Смирновою.

Зустріч Харлан і Сидорової завершилася з рахунком 15:13 на користь української спортсменки. Після закінчення поєдинку Харлан відвернулася від Сидорової й не потиснула їй руку.

Після завершення поєдинку, як передбачають правила змагань, Смирнова прийшла потиснути руку Харлан, але українська спортсменка відмовилася від цього жесту і запропонувала вдаритися шпагами.

Збентежена та ображена Смирнова продовжувала залишатися на манежі майже годину, вимагаючи покарання для Харлан за такий "прояв неповаги". Спочатку організатори змагань відмовилися задовольнити прохання російської спортсменки і навіть призначили наступну суперницю для Харлан. Однак невдовзі Міжнародна федерація з фехтування ухвалила рішення дискваліфікувати українську спортсменку.

Це покарання унеможливлює не тільки участь Харлан в індивідуальних змаганнях, а й у складі української команди.

За що покарали Ольгу Харлан

Основною причиною дискваліфікації Харлан є нібито "прояв неповаги". Правила змагань явно передбачають, що після завершення поєдинку суперники мають потиснути один одному руки, і відмова від цього формального жесту вважається порушенням правил.

Реакція України на декваліфікацію Ольги Харлан

Президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев висловився щодо дискваліфікації Ольги Харлан. Він заявив, що Україна готує протест і планує оскаржити рішення Міжнародної федерації з фехтування.

За словами Ілляшева, фактично, суддя не видав Харлан чорну картку і не дискваліфікував її. Виникнення цієї дискваліфікації відбулося після визначення наступної суперниці Харлан, навіть було призначено суддю на наступний поєдинок. На його думку, тут відбулися маніпуляції за лаштунками.

"Адже суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не давав чорну картку, не дискваліфікував її. Це вже потім почалися "підкилимні ігри", — заявив Ілляшев.

Зі свого боку, глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заступився за українську спортсменку.

Глава МЗС закликав Міжнародну федерацію фехтування повернути Харлан її права і дозволити українській спортсменці брати участь у подальших змаганнях. А дії візаві Харлан глава МЗС порівняв із діями російської окупаційної армії в Україні.

"Анна Смирнова програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою", — зазначив Кулеба.

Україна заздалегідь попередила — рукостискання не буде

Як повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, Україна завчасно попередила організаторів чемпіонату світу з фехтування про те, що її спортсмени не будуть тиснути руки "нейтральним" атлетам із Росії.

За його словами, 26 липня відбулася зустріч представників Федерації фехтування України з членами міжнародної федерації, на якій було підтверджено, що українські спортсмени не будуть тиснути руки, а нададуть "салют", привітають і залишать доріжку.

Вадим Гутцайт також зазначив, що те, що сталося з "нейтральною" спортсменкою, є провокацією і спрямоване проти Ольги Харлан. Рішення про дискваліфікацію Харлан ухвалив організаційний комітет чемпіонату світу.

Позиція МОК щодо дискваліфікації

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на скандал із Харлан на Чемпіонаті світу в Мілані. В організації закликали Міжнародні федерації розглядати ситуації, пов'язані з участю українських спортсменів і "нейтральних" російських спортсменів, з високим ступенем делікатності.

Що відомо про російську фехтувальницю Анну Смирнову

Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента України, висловив свою реакцію на скандал, пов'язаний з українською фехтувальницею Ольгою Харлан. Він заявив, що російська спортсменка не може вважатися нейтральною.

Подоляк поділився фотографією російської фехтувальниці Анни Смирнової, на якій вона зображена разом із молодою людиною, що носить військову форму і військову хутряну шапку, пофарбовану в кольори російського триколора.

Він заявив: "Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, яка вбиває українців і знищує наші міста. Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за небажання потискати руку росіянці".

Реакція суспільства та спортсменів на дискваліфікацію Ольги Харлан

Вчинок української фехтувальниці Ольги Харлан викликав захоплення з боку української громадськості. У соціальних мережах люди висловлюють їй теплі слова, створюють картинки та підтримують спортсменку після того, як вона була дискваліфікована, що, на думку багатьох, вважається несправедливим рішенням.

На ситуацію також відреагувала українська тенісистка, третя ракетка світу за версією WTA Еліна Світоліна. Вона зазначила, що це була навмисна провокація з боку російської спортсменки.

"Вона перемогла російську спортсменку, а потім відмовилася потиснути їй руку, що є правильним рішенням для наших людей. Російська спортсменка її спровокувала, після чого Ольга була дискваліфікована. Я вважаю, що це є несправжньою неповагою з боку Федерації фехтування. Чому росіяни провокують? Чому вони не поважають нашу позицію?", — заявила Світоліна в інтерв'ю "Голосу Америки".