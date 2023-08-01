В Україні студенти зібрали унікальну систему для дронів: як вона допоможе на війні

Один комплекс коштує 18 тисяч гривень, що набагато дешевше за аналоги, а збирають його всього за 5 годин.

Студенти Донецького національного технічного університету створили модуль для пошуку мін і вибухонебезпечних предметів, який набагато доступніший і дешевший за аналоги, представлені на ринку. Про це пише медіа dev.ua.

Техніка для розмінування, яку група студентів презентувала на форумі для розробників YEP Hardware Engineering Hackathon, — це модульна платформа з металодетектором підвищеної чутливості, камерою та блоком позиціювання. Її можна встановити на гусеничну та колісну техніку і навіть на безпілотні літальні апарати.

У чому унікальність українського модуля для розмінування

Технічну розробку визнано такою, що зберігатиме саперам життя, адже вона буде першою працювати на замінованих ділянках. Коли металодетектор "відчуває" під землею міну, він записує координати підозрілої ділянки й разом із відеозаписом передає її на комп'ютер оператору. Також техніка здатна визначати приблизну глибину, на якій знаходиться міна. Опісля вибухотехніки опрацьовують цю інформацію і вирушають на розмінування вже в чітко обмежений квадрат.

Однак у винаходу студентів є недолік: міношукач реагує на весь метал під землею, а не лише на міни. Тож цілком імовірно, що, замість вибухонебезпечного предмета, сапери можуть знайти іржавий шматок заліза.

Самі розробники кажуть про те, що їхній міношукач унікальний насамперед тим, що під час його виготовлення використовували специфічні модулі, частоти та котушки. Крім того, порівняно з наявними аналогами, модель студентів бюджетніша й універсальніша, оскільки вона може бути встановлена на будь-яку з платформ. Для цього підійдуть моделі агродронів або дрони з великою вантажністю (наприклад DJI).

Крім того, розробка значно дешевша за аналоги, які вже продаються на ринку техніки. На виготовлення одного такого міношукача в середньому потрібно 18 тис гривень. Зі свого боку її творці планують поставити своє виробництво "на потік". З урахуванням того, що на складання однієї моделі йде 5 годин і вони готові випускати до 100 одиниць на рік.

Студенти з ДоНТУ створили нову модель техніки для розмінування Фото: dev.ua

Нагадаємо, на початку липня ЗМІ писали про те, що український військовий винайшов "невидимий" наземний дрон. Чотириколісна машина коштує всього 30 тис. грн і схожа на іграшку, але насправді є небезпечною зброєю.

Водночас стало відомо, що російські окупанти дуже щільно замінували українську територію. Кількість мін доходить до 2-4 мін на квадратний метр. За словами міністра МВС Ігоря Клименка, Силам оборони доводиться повільно просуватися крізь мінні поля, бо треба берегти життя бійців і техніку.