Три типи БПЛА: експерти з'ясували, які українські дрони атакували Росію, — NYT (фото)

У двох безпілотних летальних апаратів, як пише ЗМІ, були всі технічні характеристики, що давали змогу завдати удару вглиб території Росії.

По столиці Росії могли вдарити принаймні два дрони: "Бобер" і UJ-22. Про це The New York Times написав у матеріалі, опублікованому 31 липня.

Видання ідентифікувало три типи безпілотників, які використовувалися для ураження цілей у Росії, зокрема в Москві. Для цього журналісти ЗМІ проаналізували фільмування польотів дронів, зображення прототипів і уламків БПЛА на землі, а також вивчили інтерв'ю з експертами та офіційними особами. Після цього газеті вдалося точно назвати два з трьох атакуючих дронів. Третій дрон залишився поки невстановленим.

Дрон "Бобер"

NYT пише про те, що у цього безпілотного летального апарату всі технічні характеристики дозволяли завдати удару вглиб території Росії. Ці дрони мають дальність польоту в 1000 кілометрів. Безпілотник побудований за аеродинамічною схемою типу "качка", що дає змогу техніці швидко змінювати висоту польоту для уникнення засобів ППО. Також "Бобер" запам'ятовується завдяки горизонтальному оперенню, встановленому попереду основного крила. Один такий дрон-камікадзе коштує в середньому $110 тисяч.

Видання також розповідає історію створення безпілотника "Бобер". Наприкінці грудня впливовій особі Ігорю Лаченкову несподівано зателефонували представники служби військової розвідки України і попросили його допомогти у фінансуванні виробництва "дрона, який може літати дуже далеко". Лаченков і його мільйон підписників у Telegram змогли зібрати 20 мільйонів гривень

П'ять місяців потому — і лише через тиждень після першої атаки безпілотників на Кремль 3 травня — Лаченков подякував своїм послідовникам за досягнення їхньої мети зі збору коштів. Він прикріпив три фотографії себе поруч із раніше небаченим дроном, який назвав "Бобром".

За інформацією медіа, безпілотник "Бобер" також міг завдавати ударів по території Росії Фото: Телеграм-канал "Лачен пише"

Безпілотник UJ-22 Airborne

Про UJ-22 Airborne є більше публічної інформації, ніж про попередній дрон. Безпілотник може літати протягом шести годин на дальність 500 миль, що дозволяє йому долати відстань від прикордонних регіонів України до Москви. Крім того, NYT проаналізував наявні фотографії з місця приземлення дронів у РФ і дійшов висновку, що принаймні три екземпляри UJ-22 впали або були збиті.

Одним із БПЛА, який атакував Москву, може бути UJ-22 Airborne

Нагадаємо, раніше в росЗМІ з'явилася інформація про те, що дрони-камікадзе, які атакували Москву, прилетіли з України. Росіяни запевняють, що системи протиповітряної оборони вразили ворожі безпілотники.

Раніше ми також писали про те, що удари по Москві могли нашкодити виробництву бойових дронів у Росії. У пошкодженій вежі "Москва-Сіті" знаходиться Мінпромторг РФ, який курує випуск російських розвідувально-ударних безпілотників "Форпост".