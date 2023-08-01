В Україні створили унікальний БПЛА Backfire: як він працює на фронті (фото)

Безпілотник, який за сім місяців так і не змогли збити ЗС РФ, складають з українських і європейських деталей.

У зоні бойових дій в Україні вже понад пів року працює вітчизняний безпілотний летальний апарат Backfire, за допомогою якого бійці загону "Angry Birds" знищують техніку російських окупантів. Про це йдеться в матеріалі "Еспресо Захід".

"Зараз ми можемо фіксувати високий рівень його РЕБостійкості, що дуже важливо на фронті. За сім місяців бойової роботи на фронті ми не втратили жодного апарата на ворожій території", — розповів про дрон командир "Angry Birds" Ілля Шполянський.

Backfire характеризується повною автономною роботою. Завдяки цьому він не має жодного каналу зв'язку, який би передавав інформацію туди чи назад, його не бачать ворожі засоби РЕБ. Коли дрон готують до польоту, у нього "завантажують" програму-місію. Безпілотник слідує зазначеним у ній маршрутом і координатами, вражає ціль і повертається назад. Причому точка, в яку він летить після виконання завдання, не завжди може збігатися з вихідною. Це допомагає убезпечити оператора.

Основна перевага Backfire перед дронами свого типу — це те, що він літає практично безшумно. Безпілотний авіаційний комплекс для роботи на фронті складається з трьох ударних апаратів Backfire, пускової станції та станції наземного управління, а також спеціально обладнаного транспортного засобу.

Під час виробництва безпілотника основна частина деталей вітчизняного виробництва. Ті, яких бракує, закуповують у європейських постачальників, оскільки якість деталей у них надійніша.

Відмітна риса цього безпілотника — практично повна безшумність

Технічні характеристики БПЛА Backfire

радіус дії — 35 км;

бойове навантаження — 3,6 кг;

висота польоту — до 1 км;

швидкість — до 84 км/год;

озброєння — два касетні боєприпаси по 1,8 кг кожен;

вартість — $90 тис.

Backfire практично невловимий для систем РЕБ противника Фото: Angry Birds

Нагадаємо, експерти з'ясували, які українські дрони атакували Росію. У двох безпілотних летальних апаратів, як пише ЗМІ, були всі технічні характеристики, що дозволяли завдати удару вглиб території Росії.

Також ЗМІ писали про те, що Британія хоче відмовитися від дорогих БПЛА, перейнявши досвід України. ЗС Великої Британії купили 54 БПЛА по 5 млн фунтів стерлінгів кожен, і Міноборони вже шкодує про цю угоду.