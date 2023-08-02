Посилять атаку й оборону: як "кімнатні" надпровідники змінять хід війни

Надпровідники зможуть зробити енергетичну зброю ще більш руйнівною, а засоби радіоелектронної боротьби — нездоланними.

Надпровідники, що працюють при кімнатній температурі, можуть значно вплинути на розвиток військової техніки і, отже, на наступальні та оборонні можливості. Однак те, наскільки ефективною буде військова техніка та електроніка, залежатиме від конкретних способів використання надпровідників нового типу, пише видання fagenwasanni.com.

Надпровідник — це матеріал, що володіє такою властивістю: при зниженні температури повітря до деякої величини його електричний опір знижується до нуля. У будь-яких інших матеріалів такої корисної властивості немає.

Військові можуть використовувати надпровідники для розробки високоенергетичної зброї або збільшення дальності і точності стрільби вже наявних видів озброєнь. Наприклад, потужність і ефективність рейкотронів — електромагнітних прискорювачів мас, що розганяють струмопровідний снаряд уздовж двох металевих напрямних за допомогою електричних полів до дуже високої швидкості, можна буде збільшити завдяки застосуванню надпровідників, які працюють при кімнатній температурі, йдеться в матеріалі. Також за рахунок цієї технології можна буде поліпшити можливості обробки сигналів, що, своєю чергою, поліпшить роботу систем збору розвідувальних даних і спостереження та зміцнить військові наступальні стратегії.

Як влаштований рейкотрон

Надпровідники можуть застосовуватися і в обороні, пишуть автори. Завдяки створенню потужних електромагнітних екранів, військові бази, транспортні засоби та особовий склад можна краще захистити від атак противника. Крім того, ця технологія може сприяти розвитку потайних можливостей, полегшуючи розробку більш ефективних технологій скритності. Надпровідність за кімнатної температури також може зіграти важливу роль у створенні передових систем протиракетної оборони. Системи зв'язку теж отримають вигоду, за умови впровадження надпровідних технологій, адже вони стануть безпечнішими і стійкішими до спроб перехоплення або "глушіння" сигналів противником.

"Однак вкрай важливо враховувати етичні наслідки використання такої потужної технології. Хоча потенційні переваги для оборони очевидні, є побоювання, що технологія може бути використана переважно в наступальних цілях завдяки підвищеній мобільності та простоті розгортання джерел потужної енергії", — йдеться в матеріалі.

Автори роблять висновок, що надпровідність, можлива за кімнатної температури, має великі перспективи як для нападу, так і для оборони в умовах війни. Здатність ефективно використовувати цю технологію в остаточному підсумку сформує її вплив на військові операції і визначить, чи сприятиме вона збільшенню боєздатності, чи становитиме потенційний ризик.

Раніше Фокус повідомляв про те, що група корейських учених заявила про створення напівпровідника, що функціонує за кімнатної температури й атмосферного тиску. Однак інші вчені, які ознайомилися з їхньою статтею, сумніваються в існуванні диво-технології.