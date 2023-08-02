Нальоти дронів на Москву стануть рутиною, але не дозволять Україні перемогти, — офіцер ЗСУ

Щоб здолати Росію, українцям необхідно масово завдавати ударів по військово-промислових об'єктах, а для цього треба дуже багато БПЛА.

Безпілотники все частіше атакують Москву, і зовсім скоро в цьому не буде нічого дивного, проте Україна поки що не може ефективно вражати військові об'єкти і підприємства на території Росії. Офіцер Збройних сил України та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов пояснив причини в колонці видання "Дзеркало тижня".

Він звернув увагу, що дрони вперше вдарили по Москві 3 травня, вразивши Кремль, наступна атака була 30 травня, потім 4 липня, 24 липня, 30 липня і, нарешті, 1 серпня. В останньому випадку перерва між нальотами становила лише 2 дні.

"Як бачимо, дрони стали прилітати в Москву частіше, і через місяць-два такі нальоти будуть уже рутиною", — припустив Юрій Касьянов.

Міністерство оборони та інші українські відомства повідомляють про збільшення виробництва дронів, снарядів та іншого на сотні відсотків, однак, на думку, військового, їхньої кількості все одно не вистачить, щоб здобути перемогу у війні. Та й великі обсяги допомоги, яку надають Україні союзники, вказує на брак власних сил. Навесні на Москву полетіли всього два БПЛА, а тепер їх запускають десятками, але це не матиме вирішального ефекту.

"Очевидно, що поодинокі випадки демонстрації наших можливостей, психологічний тиск на противника не можуть замінити системних і масових безпілотних бомбардувань військових об'єктів, підприємств військово-промислового комплексу, горезвісних "центрів ухвалення рішень". А до цього ще дуже далеко", — заявив Юрій Касьянов.

Вихід із ситуації експерт бачить у створенні нового Міністерства оборонної промисловості на чолі з фахівцями. Воно має об'єднати виробників безпілотників і усунути хаос, коли десятки відомств окремо замовляють безліч різних моделей дронів, які схожі за функціоналом і характеристиками, але відрізняються ціною і вартістю експлуатації.

Раніше Юрій Касьянов уже пропонував уніфікувати дрони в Україні і дотримується цієї ідеї. На його думку, достатньо виокремити сім типів безпілотників, провести конкурс, вибрати найкращі моделі і всією країною виробляти їх для армії. Юрій Касьянов запевняє, що це значно допоможе українським військовим, яким зараз складно працювати з різними типами боєприпасів, систем скидання, пультами і системами управління.

Писали також, які українські дрони могли атакувати Росію. Експерти вивчили кадри й уламки безпілотників, а потім визначили три моделі.