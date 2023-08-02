Росія за рік втратила майже всі великі дрони: доводиться купувати Mohajer — експерти

Російський військпром може щорічно випускати тільки 45 ударних безпілотників "Оріон", але цього недостатньо для ведення війни в Україні.

Згідно з даними західних військових аналітиків, Росія за півтора року агресії проти України втратила майже всі свої найкращі ударні та розвідувальні дрони. Згідно з опублікованою доповіддю аналітичного центру CSIS, на момент нападу армія РФ мала на озброєнні близько 2 тисяч різних безпілотників типу "Оріон", "Zala-Куб" і "Форпост". Але, як пише Defense Express, майже всі вони були збиті або пошкоджені, а відновлювати їх швидко або налагодити масове виробництво нових дронів не виходить.

Західні аналітики стверджують, що Росія здатна випускати не більше 45 безпілотників "Оріон" щороку, а тому їм доводиться звертатися до іранців і закуповувати схожі БПЛА Mohajer-6. До того ж наростити виробництво безпілотників не виходить через західні санкції. Кремль виділив на фінансування виробництва дронів 1 трильйон рублів, але цього явно мало.

Про нестачу коштів на безпілотники, на думку аналітиків, свідчить і той факт, що армія агресора стала дуже рідко використовувати БПЛА "Форпост". Відіграє свою негативну роль не тільки брак фінансування, а й труднощі, з якими РФ стикається під час купівлі комплектуючих західного походження.

Через брак власних дронів "Оріон" Росія закуповує іранські Mohajer-6 Фото: Fars News

Щоб компенсувати нестачу дронів, РФ звертається до імпорту. І тут ідеться не лише про закупівлю іранських Shahed та ударних Mohajer-6, а й про імпорт китайських цивільних дронів теж. Утім, Китай з 1 вересня запроваджує обмеження на експорт цивільних дронів, які можна переобладнати під військові цілі, однак у Росії впевнені, що "сірі поставки" триватимуть, хоча ціна на дрони та комплектуючі зросте.

Утім, на думку експертів, китайські дрони не несуть особливої стратегічної вигоди окупантам, оскільки такі безпілотники легко збиваються ручними засобами ППО або системами РЕБ. Цивільні дрони не надто витривалі та лагодити в польових умовах їх складно.

Раніше Фокус розповідав, що під Таганрогом на житловий будинок упав БПЛА. Низка Telegram-каналів припустили, що БПЛА, який упав, може бути російським ударним дроном "Оріон" або "Форпост-РУ".