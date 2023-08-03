"На випадок пробудження Ґодзіли": в Японії побудували гігантського робота-меха (відео)

Людина може керувати 4,5-метровим Arcax, забравшись всередину Незабаром розробники збираються продавати машину по всьому світу.

Японська компанія TSUBAME закінчила роботу над чинним прототипом свого їздового робота Arcax, про що повідомила на своєму сайті. Інженери компанії надихалися фантастичними фільмами і хотіли дати можливість кожній людині відчути себе в майбутньому вже сьогодні, керуючи таким незвичайним роботом, причому не дистанційно, а сидячи всередині, як у фільмах "Аватар" або "Тихоокеанський рубіж", у якому бойові машини з пілотами билися з гігантськими монстрами з іншого світу.

Робот Arcax — це машина абордажного типу, повністю керована людиною. Хоч і виглядає апарат футуристично, але, по суті, є сумішшю навантажувача з маніпуляторами і рухомою трансформованою платформою, що рухається. Виглядає Arcax переконливо: висота — 4,5 метра, а вага — 3,5 тонни. Довжина і ширина машини нагадує за розмірами невелику міську вантажівку.

"Напевно, на випадок пробудження Ґодзілли", — жартома припустив український Telegram-канал "Стартапенко".

"Кайдзю з таким не здолаєш, але виглядає шикарно", — додав канал TrendWatching.

У робота Arcax досить функціональні руки-маніпулятори

Корпус прототипу виготовлено з FRP (армованого волокнистого пластику). Корпус обробляли та шліфували вручну і для більшого ефекту покрили автомобільною фарбою в поєднанні жовтого і синього відтінку металік.

"Тіло" робота по всьому периметру і в різних частинах оснащено великою кількістю світлодіодних ліхтарів і маяків. Вони слугують не тільки прикрасою, а й світловим індикатором, що інформує зовні про стан Arcax і методи його роботи (рух, трансформація, робоче положення). Отже, Arcax можна побачити з будь-якого напрямку для більшої безпеки оточуючих.

Відмінними рисами Arcax є функціональні руки-маніпулятори та можливість трансформувати свою колісну платформу. Для більш швидкої та стійкої їзди робот "присідає", а колісна база стає подовженою.

Вид із кабіни пілота робота Arcax

Усередині пілота робота зустрічають одразу три монітори для кращого огляду. Навколишній вигляд забезпечують камери, розташовані по периметру корпусу. У рух апарат приводить потужний електродвигун.

Як пілот може керувати роботом Arcax

Про безпеку використання такої конструкції даних поки що немає, але компанія TSUBAME стверджує, що вся конструкція і механізми Arcax повністю розробляються і відповідають стандартам безпеки ISO і JIS.

Інженери компанії продовжать удосконалювати свого робота і збираються незабаром випустити його в продаж. Звісно, вони зазначають, що їхній Arcax — це "величезна іграшка" для забезпеченої публіки, яку виготовлятимуть під замовлення. Тож навряд чи ми побачимо робота на цивільних дорогах, а ось на якихось фестивалях, масових заходах або біля будинку якогось багатія — цілком можливо.

Прототип робота Arcax у русі

Раніше Фокус розповідав, що Міноборони України налагоджує виробництво роботизованих платформ. ЗСУ потрібно 10 000 роботів для боротьби з Росією, кажуть військові.

А в Туреччині збираються модернізувати БТР М113 до рівня роботизованої платформи. З БТР епохи в'єтнамської війни зроблять робот-танк.