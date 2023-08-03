Війна зробить Україну одним із найкращих виробників дронів світу: Данілов назвав причину

Головна перевага українських безпілотників у тому, що військові тримають тісний зв'язок із розробниками й сигналізують їм про кожну проблему, з якою стикаються в процесі експлуатації техніки.

У майбутньому Україна посяде місце лідера у сфері безпілотних технологій, а її дрони не поступатимуться навіть ізраїльським БПЛА. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону в четвер, 3 серпня.

Данілов зазначив, що в Україні вже зараз розгорнуто велику систему виробництва безпілотних летальних апаратів. Це непрості апарати, які потребують певної комплектації та захисту від засобів радіоелектронної боротьби, тому не всі з них виготовляються на території нашої країни. Однак це не заважає інженерам випускати нові моделі та вдосконалювати вже наявні.

Секретар РНБО наголосив, що Україна після війни здатна посісти місце лідера у сфері виробництва та обслуговування дронів. Крім того, країна вже зараз має перевагу перед закордонними компаніями, що займаються дронами — наші безпілотники тестуються безпосередньо на полі бою. Військові тримають тісний зв'язок з розробниками і сигналізують їм про кожну проблему, з якою стикаються в процесі експлуатації техніки.

"Наші досягнення будуть одними з найкращих у світі, тому що в нас, безпосередньо, є бойовий досвід застосування. Наші військові кажуть, що краще, що гірше, і вони розуміють у цьому дуже і дуже добре. І ми точно розуміємо, що ми робимо", — сказав Данілов.

Секретар РНБО впевнений, що Україна не повинна обмежувати застосування власних військових розробок проти окупантів, які діють щодо західного озброєння. Росіяни почали вторгнення і вбивають українців, тому по території РФ потрібно завдавати ударів.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що українці запускають виробництво нових FPV дронів для ЗСУ. У такої техніки нема потреби в додатковій стабілізації. Квадрокоптером може керувати один оператор, у якого буде максимальний контроль над цим гаджетом.

Також ми писали про те, якими дронами ЗСУ знищують окупантів на фронті. Одні з основних вітчизняних дронів у зоні бойових дій — це "Пегас" і "Буцефал". Українські військові також працюватимуть із наземним дроном "Мангал".