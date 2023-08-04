Стовідсоткового захисту немає: виробники розвіяли міфи про українську РЕБ для танків (відео)

Конструктори попередили, що система РЕБ не забезпечує купольну систему і може працювати тільки в радіусі 250-300 метрів за сприятливих умов.

Виробники засобів радіоелектронної боротьби Антидрон Україна розвіяли міфи про нову систему захисту для танків. Вони докладніше розповіли про роботу технології в пості на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Міф 1. РЕБ забезпечує купольний захист

Виробник підкреслює, що це псевдо-купол, оскільки повноцінного купольного захисту в бюджетному опорному виконанні не існує.

Міф 2. Радіус дії системи — до 2 км.

Це не так, адже площа закриття РЕБ — це баланс між достатнім захистом і відносною безпекою. Тому в інтересах військових "світити в горизонт" мінімальним енерговипромінюванням. Тому така система може забезпечити безпеку максимум у радіусі 250-300 метрів за сприятливих умов. Якщо потрібно закрити простір більшою площею, конструктори радять використовувати українську систему РЕБ "Буковель" або "Нота".

Міф 3. РЕБ для танків працює постійно

Конструктори пояснюють, що нова система не може працювати цілодобово та безперебійно, проте її варто застосовувати, коли бронетехніка пересувається. Залишати купол, що працює постійно, на статичній позиції можна тільки при прийнятті та розумінні додаткових ризиків для всього особового складу та обладнання на локації. Крім того, в такому режимі роботи результативність системи падає рівно на половину, адже російські оператори помітять дію "глушилки" і спробують знайти обхідні шляхи для ураження цілі.

Однак із цієї ситуації можна знайти вихід. Виробник рекомендує закріпити за комплексом військового, який буде раптово вмикати його при появі ворожих БПЛА в зоні дії. Це стане неприємним сюрпризом для окупантів, які вже нічого не зможуть вдіяти.

Міф 4. Система РЕБ забезпечує стовідсотковий захист

"Наявність купольного захисту — це не привід втрачати пильність, навпаки — заради захисту якраз потрібно його посилити. Нерозумно вважати, що наявність купола у вас — не "засмутить" ворога, і він не спробує будь-якими засобами прибрати цю проблему, особливо після втрати кількох FPV з нульовим результатом", — попереджають виробники.

Дещо раніше ми писали про те, які системи РЕБ потрібні ЗСУ для захисту від дронів-убивць. Наявні в Україні технології захищають від FPV-дронів тільки на 35%, тому військовим потрібні аналоги російських "Серпів" і "Стрижів", вважає Сергій Флеш.

Також медіа інформували про те, як еволюціонує РЕБ проти дронів в Україні. Наша країна використовує навіть військову техніку противника, щоб удосконалити свої системи РЕБ і випускати нові зразки.