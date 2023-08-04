"Що робити, якщо залетить у квартиру?": росіяни злякалися за майно через атаки дронів

Найменше шансів на виплату у власників елітної нерухомості в районі Москва-Сіті, каже адвокат Дмитро Аграновський. Іншим виплатять менше, ніж потрібно.

Активні нальоти українських дронів на російські об'єкти в тилу, дедалі більше лякають жителів Росії. Місцева газета "Свободная Пресса" поцікавилася у юриста Дмитра Аграновського, хто ж буде відшкодовувати збитки, якщо безпілотник вибухне в житловому будинку.

"Що робити, якщо до вас у квартиру дрон залетів, залишив живим, але угробив меблі, холодильник, сантехніку? Хто і як буде ремонт, купівлю нового начиння оплачувати?", — таке запитання ставлять російські журналісти.

Адвокат наголосив, що, попри зобов'язання з боку держави всіляко оберігати і захищати своїх громадян, домогтися реальної компенсації росіянам від вибухів або падінь на їхні будинки українських дронів буде дуже складно, особливо, якщо нальоти стануть масовими. Ймовірно, влада щось компенсує "для галочки", але коштів буде недостатньо для відновлення житла або виконання ремонту за ринковими цінами.

Якщо ситуація набуде більших масштабів, то російському уряду доведеться вживати окремих заходів і виділяти кошти з бюджету, як це зробили в Білгородомі. Там обіцяють відновлювати житло і надавати землю за пільговою ціною. Найменші шанси на компенсацію у власників дорогої, елітної нерухомості, адже на її ремонт у скарбниці просто не вистачить грошей.

"Влада компенсуватиме на рівні виживання. Якщо людина постраждала від бойових дій, то держава постарається, щоб вона не жила на вулиці, щоб базові потреби було вирішено, але, найімовірніше, домогтися компенсації в повному обсязі буде дуже важко", — каже Аграновський.

Адвокат додає, що доведеться довгий час оббивати пороги безлічі інстанцій, зокрема й звертатися до суду. Він радить усім росіянам ретельно фіксувати весь збиток і активно відстоювати свої права на компенсацію, а ще краще — самим страхувати майно в приватному порядку, нехай кошти на це є не у всіх.

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Раніше повідомлялося, що орендарі почали залишати хмарочоси "Москва-Сіті" після атаки дронів. За останні три дні з'явилися десятки оголошень про здачу і продаж комерційних приміщень у вежі "IQ-квартал".

У Держдумі РФ уже закликають завдати удару по "Батьківщині-матері" в Києві як помсту за "Москва-Сіті". За словами російського депутата Гурульова, вежа "Москва-Сіті" є символом столиці та процвітаючої Росії, якій, за його твердженням, Україна, ймовірно, заздрить.

Тим часом, у Москва-Сіті зазначився місцевий "десантник". Він вирішив "по-особливому" відзначити День ВДВ, одягнувся у "святкове", озброївся іграшковим пістолетом і "замінував" вежу "Федерація" в цьому елітному районі.