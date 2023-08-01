Хочуть мститися: у Держдумі РФ закликали завдати удару по "Батьківщині-матері" в Києві

За словами російського депутата Гурулєва, вежа "Москва-Сіті" є символом столиці та квітучої Росії, якій, за його твердженням, Україна, ймовірно, заздрить.

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Депутат Державної думи Росії Андрій Гурульов висловив свою позицію щодо можливої реакції на атаку безпілотників на Москву. Він закликав розглянути можливість нанесення удару по пам'ятнику "Батьківщина-мати" в Києві як відплату за ці події. Про це Гурульов написав у своєму Telegram-каналі.

Росіянин заявив, що останні атаки на Росію мають лише інформаційний сенс, зокрема удар безпілотників по бізнес-центру "Москва-Сіті".

"У хохлів цього немає, тому їхні потуги можна зрозуміти. Так вони намагаються посіяти страх і сумнів у головах наших громадян. По-перше, цього не буде, наш народ узагалі не з полохливих. По-друге, пропоную брати тим самим методом, але робити це набагато жорсткіше", — пише Гурульов.

За словами депутата державної думи, вежа "Москва-Сіті" є символом столиці та квітучої Росії, якій, за його твердженням, Україна, ймовірно, заздрить.

"Зрозуміло, що суто "інформаційні" удари далеко не наш профіль, ЗС РФ працюють на ефективність. Але, думаю, понівечений щит "Батьківщини-матері" замість клятого тризуба зараз був би дуже доречним, цілком ця тема вписалася б у роботу з денацифікації. У нас красиво по ньому навернути є всі можливості. Про удари по Банковій я вже язик зчесав говорити, щоб діячі звідти взагалі сонячного світла не бачили, не вилазили з бункерів", — додав Гурульов.

30 липня писали про атаку дронів у Москві. Один із безпілотників врізався в "Москва-Сіті", а другий — у бізнес-центр "Око-2". Міноборони заявило, що обидва дрони виявили та "приземлили" за допомогою засобів РЕБ. За даними ЗМІ, ще два дрони знищили в небі над Красногорськом і Одинцовом.

Того ж дня безпілотник літакового типу впав на житловий будинок неподалік від Таганрога — у хуторі Драгоманівка. Населений пункт розташований неподалік від авіаційної бази ЗС РФ. Модель дрона поки невідома, але експерти припускають, що це був або "Форпост-РУ", або "Оріон".

1 серпня в РФ заявили про нову атаку дронів на "Москву-Сіті". Унаслідок вибуху у вежі повилітали шибки на площі 150 квадратних метрів на рівні 21 поверху.