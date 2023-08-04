Створив гру і зібрав 25 000 грн для ЗСУ: як це вдалося 10-річному киянину

Підліток навчився програмувати і, хоча поки що живе в Іспанії, активно підтримує рідну Україну.

Звичайному київському підлітку Леоніду Ходоровському лише 10 років, але за цей час він майже став справжнім програмістом, вивчивши мови Swift і Python на курсах в Іспанії, де в евакуації перебуває його сім'я, пише Dev.ua. Леонід разом із другом розробив гру Snake, яка допомогла зібрати 25 000 гривень на потреби ЗСУ. Маленький герой нині навчається в міжнародній школі в Іспанії та добре володіє англійською мовою, бо з юних років знайомився з великою кількістю англомовних матеріалів. Його батьки не мають стосунку до IT.

Оскільки Леонід і його друг Горді Діган деякий час цікавилися програмуванням, створення гри для них було свого роду проблемою. Гра мала стати їхнім першим значним починанням. Радості молодих розробників не було меж, коли AppStore схвалив гру. Однак пізніше її відхилили, бо в AppStore виявилося безліч ігор подібного плану. Однак гру Snale можна завантажити та зіграти через TestFlight.

Після запуску своєї дебютної гри молоді розробники звернулися до спільноти користувачів Facebook і попросили про підтримку. Їм вдалося зібрати 25 000 гривень на купівлю наземного дрона "Терміт". Це самохідна платформа, яка призначена для транспортування, розвідки та дистанційного мінування. Такий наземний дрон розвиває максимальну швидкість 25 км/год, а його максимальне навантаження становить 50 кг.

Леонід прагне стати відомим розробником ПЗ і дуже захоплений продуктами програмами Apple. Щоправда, батьки зараз намагаються обмежити доступ хлопця до техніки. Але Льоня не переймається, він просто встає дуже рано і працює, поки батьки сплять, щоб приділяти більше часу улюбленій справі.

Фото: Facebook

Раніше Фокус розповідав, що через ігри World of Tanks, Minecraft і Roblox Росія масово "промиває мізки". Пропагандисти влаштовують концерти та паради танків у відеоіграх, щоб виправдовувати війну в Україні та вербувати молодих людей, кажуть дослідники. З російською пропагандою борються багато інтернет-майданчиків, соціальних мереж і засобів масової інформації, але вона успішно перекочувала у відеоігри.