Спрацювала РЕБ: у Курській області приземлили загадковий дрон "із України", — росЗМІ

Росіяни показали уламки безпілотного апарата літакового типу та запевняють, що уникли жертв.

У Курській області Росії приземлили невідомий безпілотник, який нібито запустили з України. Про це 7 серпня повідомило медіа Mash.

Росіяни стверджують, що безпілотний літальний апарат літакового типу російські сили радіоелектронної боротьби (РЕБ) змусили приземлитися біля села Кондратівка Бєловського району. За інформацією медіа, дрон нічого не зруйнував і постраждалих серед людей немає.

На фотографіях видно, що розбитий сріблястий безпілотник лежить у траві. Деякі деталі відламалися та лежать поруч із ним. На одній із частин розбитого дрона чорним маркером написані кілька цифр і буква "E".

Влада поки що ніяк не прокоментувала цю інформацію. Зокрема, губернатор регіону Роман Старовойт не написав про це у своєму Telegram-каналі. Останнє його повідомлення, датоване 6 серпня, стосується села Кулига Рильського району, яке нібито обстріляли українські військові.

У Курській області впав БПЛА, який посадили силами РЕБ Фото: Mash У Курській області впав БПЛА, який посадили силами РЕБ Фото: Mash БВ Курській області впав БПЛА, який посадили силами РЕБ Фото: Mash У Курській області впав БПЛА, який посадили силами РЕБ Фото: Mash

Нагадаємо, 5 серпня в Курській області РФ заявили про удари по адмінбудівлях. Губернатор області РФ Роман Старовойт тоді стверджував, що безпілотники, які нібито належать Україні, завдали удару по Рильську. Чиновник також закликав росіян не торкатися уламків безпілотників.

А наприкінці липня в Курській області перехопили три бойові дрони. За інформацією ЗМІ, дрони виявили прикордонники вранці 27 липня. Два безпілотні літальні апарати перехопили засоби РЕБ, і вони вибухнули в повітрі. Третій дрон вдалося посадити на землю, а боєприпас, який він ніс із собою, підірвали російські військові.