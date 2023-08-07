"Згоріла на роботі": український дрон знищив російську САУ МСТА-С за $1,6 млн (відео)

Росіяни використовують установки "Мста-Б", щоб знищувати танки, системи ППО та іншу українську техніку на відстані до 29 км.

У Луганській області українські військові за допомогою дрона змогли знищити самохідну артилерійську установку окупантів. Про це написав Юрій Федоренко — командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка — на своїй сторінці у Facebook у неділю, 6 серпня.

На відеокадрах, які опублікував військовий, видно, як оператор безпілотника за допомогою дрона-камікадзе знищив російську самохідну артилерійську установку 2С19 МСТА-С. Спочатку FPV-дрон пролетів над посадкою, де серед дерев була захована техніка окупантів. Після цього оператор дрона спрямував його безпосередньо до самохідної установки, з якою безпілотник зіткнувся в лобову.

Після цього дрон-розвідник зняв кадри палаючої САУ. Бронетехніка горіла, а над нею здіймався густий дим.

"Ворожа САУ згоріла на роботі. Вартість однієї одиниці оцінюється до $1,6 млн", — підписав відео Юрій Федоренко.

Він додав, що в російсько-українській війні FPV-дрони почали виконувати роль класичних боєприпасів, які завдають шкоди ворогу на мільйони доларів.

Що відомо про САУ 2С19 МСТА-С

Це 152-мм дивізійна самохідна гаубиця, розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування 1976 року. Стоїть на озброєнні армій Азербайджану, Білорусі, Грузії, РФ, України та кількох інших країн. Призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських і мінометних батарей, танків та іншої броньованої техніки, протитанкових засобів, живої сили, засобів ППО і ПРО, пунктів управління, а також для руйнування польових фортифікаційних споруд і перешкоджання маневрів резервів супротивника в глибині його оборони.

Технічні характеристики САУ:

тип броні — гомогенна сталева;

озброєння — нарізна гаубиця 152 мм, 12,7-мм кулемет "Утес";

засоби спостереження — комбінований приціл ТКН-3В із прожектором ОУ-3ГКУМ;

дальність стрільби — від 6,5 до 29 км;

швидкість — 60 км/год;

екіпаж — 5 осіб.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що дрон ЗСУ підірвав російську БМП на полі бою. У військової техніки виникли неполадки, але окупанти могли повернути її в стрій, якби не влучний удар "камікадзе".

А 1 серпня дрон Perun підірвав БМП з окупантами. Бійці Збройних сил України під час контрнаступу знищили бойову машину піхоти, в якій їхали російські військові.