"Зростання цін і дефіцит": експерт розповів, як санкції Китаю вплинуть на війну в Україні

Росії буде простіше обійти обмеження, адже вона активно співпрацює з Китаєм і використовує "сірі поставки".

З 1 вересня українським волонтерам і виробникам дронів стане набагато складніше отримати безпілотники або комплектуючі до них із Китаю, оскільки Пекін запроваджує експортний контроль на безпілотні технології, розповів в інтерв'ю AIN Валерій Яковенко з компанії Drone.ua. Він вважає, що і так довгі процедури ліцензування затягнуться ще сильніше, внаслідок чого продукція подорожчає і буде відчуватися тотальний дефіцит.

Як відомо, Китай ухвалив рішення обмежити експорт деяких видів БПЛА і відповідних комплектуючих, які можуть бути використані у військових цілях. Пекін це називає "реакцією відповідальної країни". Зокрема, під заборону потрапляють дрони, здатні літати понад півгодини або мають вагу понад чотири кілограми. Під цю категорію потрапляють популярні DJI Mavic та інші великі сільськогосподарські дрони.

"За деякими позиціями комплектуючих для БПЛА (двигуни, тепловізійне обладнання, лазерне обладнання, станції радіозв'язку тощо) — вводиться додатковий експортний контроль. Це означає необхідність проходження процедури перевірки в разі експорту цих технологій з материкового Китаю", — каже Валерій.

За його словами, від обмежень постраждає весь світ і особливо Україна, адже тепер кожному дистриб'ютору потрібно буде довести китайським чиновникам, що їхній клієнт, який замовив дрони, не використовуватиме їх на фронті або не переобладнає для військових цілей.

"Раніше це і без черг займало місяці, а після такого рішення терміни можуть ще зрости. Це може призвести до зростання цін і дефіциту дронів уже в жовтні 2023 року", — заявляє Валерій Яковенко.

Він зазначає, що хоча для Росії діють такі самі умови отримання експортних ліцензій, обійти обмеження країні-агресору все ж буде значно простіше. По-перше, у них дружні відносини з Китаєм. По-друге, спільний кордон двох країн має слабкі місця для контрабанди. По-третє, Росія має "союзну державу" Білорусь, яка рада буде заробити на "сірих схемах" поставок усього необхідного, зокрема дронів і комплектуючих до них.

Втім, китайські компанії все ще продовжують постачати Росію необхідним для бомбардування прямо з дронів. У Китаї на замовлення російської компанії для дрона розробили кріплення для скидання великих мін, вагою 16 кілограмів кожна.

Так само, Фокус розповідав, що окупанти змогли створити прошивку для дронів Mavic, яка взагалі знімає всі обмеження з цього безпілотника. Кажуть, що не обійшлося без участі "Лабораторії Касперського", яка розробляє антивірусні продукти.