Атаки дронів тривають: безпілотник протаранив авто поруч із "Москва-сіті" (відео)

Після зіткнення БПЛА розлетівся на шматки, а автомобіль марки BMW зазнав пошкоджень.

У Москві в районі бізнес-центру "Москва-Сіті" в неділю, 6 серпня, легковий автомобіль збив безпілотний літальний апарат. Про це повідомило росмедіа SHOT у понеділок, 7 серпня.

Інцидент стався у Шмітовському проїзді міста. Опівночі BMW, за кермом якого за інформацією журналістів був один із менеджерів банку "Траст", на дорозі зіткнувся з дроном. Безпілотник після удару об бампер автомобіля впав на асфальт.

Водій авто викликав поліцейських, які встановили, що постраждалий безпілотний літальний апарат — це DJI Mavic Pro. Такий дрон використовують для професійного фільмування. Також вони оглянули легковий автомобіль. Він практично не постраждав після зіткнення з дроном: летючий апарат подряпав легковику тільки бампер.

Наразі поліція встановлює, кому міг належати збитий дрон. Однак пресслужба профільного міністерства ніяк не коментує інцидент. А всі матеріали про зіткнення автомобіля з дроном, опубліковані росЗМІ, повторюють оприлюднену SHOT інформацію.

Нагадаємо, 1 серпня в РФ заявили про нову атаку БПЛА на "Москву-Сіті". За даними МНС Росії, унаслідок атаки безпілотників у Москві у вежі "IQ-кварталу" було "порушено засклення" на площі 150 квадратних метрів.

Крім того, 30 липня стало відомо, що безпілотник вдарив по бізнес-центру "Москва-Сіті". Вибух стався на одному з поверхів у будівлі "IQ-кварталу" в діловому центрі, у Москві та Підмосков'ї обмежили польоти. Тоді російська влада заявила про наліт безпілотників і роботу протиповітряної оборони.