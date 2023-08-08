Загадковий 4D-метаматеріал допоможе розвитку квантових обчислень: що придумали вчені

Цей матеріал здатний керувати енергетичними хвилями на поверхні твердої речовини і це розкриє секрет механізму вібрацій через тверду поверхню об'єктів.

Вчені Університету Міссурі розробили нову форму метаматеріалу, засновану на методі 4D синтетичного вимірювання, повідомляє Interesting Engineering. Цей матеріал допоможе в розвитку квантових обчислень. Людина сприймає світ переважно в трьох вимірах. Однак останнім часом науковці почали досліджувати перспективи "четвертого виміру" (4D), або синтетичного виміру — нашого бачення за межами фізичного світу.

Згідно з опублікованою роботою дослідників, цей матеріал може керувати енергетичними хвилями на поверхні твердої речовини. Ці енергетичні хвилі відомі як механічні поверхневі хвилі, які можуть допомогти у визначенні того, як вібрації поширюються через тверду поверхню матеріалу.

Схема топології поверхневих хвиль Фото: University of Missouri

"Традиційні матеріали обмежені тільки трьома вимірами по осях X, Y і Z", — каже вчений Гуолян Хуанг, співавтор цього дослідження з університету. "Але тепер ми створюємо матеріали в синтетичному вимірі, або 4D, що дає нам змогу маніпулювати траєкторією енергетичної хвилі, щоб вона прямувала саме туди, куди ми хочемо, коли вона проходить від одного кута матеріалу до іншого", — пояснив він.

Основна користь від цього нового метаматеріалу — в галузі квантових обчислень. Однак він також може мати значення для створення більш безпечних інженерних рішень для сейсмонебезпечних районів.

"Більша частина енергії — 90% — від землетрусу відбувається вздовж поверхні Землі. Тому, якщо покрити цим матеріалом структуру, що нагадує подушку, і розмістити її на поверхні Землі під будівлею, то це потенційно може допомогти утримати конструкцію від руйнування під час землетрусу", — сказав Хуанг.

4D метаматеріал учених Фото: University of Missouri

Під час розроблення цього нового метаматеріалу використовувалася галузь математики, відома як топологія. Ця галузь займається вивченням форм і їхнього розташування в просторі.

У цьому дослідженні використовували ефект топологічного накачування, який, як стверджується в дослідженні, "дає змогу хвилям переміщатися по зразку, не зазнаючи порушень". Топологічне накачування здатне поліпшити квантову механіку і квантові обчислення, даючи змогу створювати квантово-механічні явища вищих вимірів.

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