У Росії роблять фотонні дрони, "невидимі" для РЕБ: що придумали інженери

Розробники кажуть, що військовими БПЛА армії РФ можна буде керувати за допомогою фотонів, а не радіохвиль, як зазвичай.

У Пермському науково-дослідному політехнічному університеті розробили особливий композитний матеріал, який дасть змогу безпілотникам стати невидимими для систем радіоелектронної боротьби ЗСУ, повідомляє агентство ТАСС.

За словами головного наукового співробітника ПНІПУ Гліба Шипунова, система також міститиме унікальні канали зв'язку, які передаватимуть дані за допомогою фотонів, а не радіохвиль. Це так само допоможе безпілотнику залишатися максимально непомітним для сил ППО.

У композитному матеріалі, про який говорить учений, використовуються вуглецеві волокна. Вони не тільки дають дрону маскування від РЕБ, а й завдяки вбудованим металевим елементам роблять корпус набагато міцнішим, що дуже важливо при використанні в бойових умовах.

"Ми розробили мультифункціональний композиційний матеріал з інтегрованими в його структуру металевими елементами для захисту електроніки дронів від електромагнітного випромінювання. Наш матеріал не тільки дає змогу дрону залишатися міцним і легким завдяки застосуванню вугільних волокон, а й робить його невидимим для РЕБ", — каже Шипунов.

Зазвичай, коли РЕБ противника впливає на дрон, то він втрачає свій зв'язок з оператором і стає неконтрольованим. Безпілотник може просто впасти або його може "викрасти" ворожий оператор, посадивши в потрібне місце. Тому для зв'язку з безпілотниками в інституті пропонують використовувати не звичний радіосигнал, який легко заглушити, а фотонні методи передавання даних між оператором дрона і самим апаратом.

За словами вченого, до 2025 року система буде готова до роботи. Інші подробиці цього проєкту поки що невідомі.

Раніше Фокус розповідав, що в Росії показали антидронову систему "Тритон". За задумом розробників, "Тритон" повинен пригнічувати канали управління і передачі даних FPV-дронів.

А українське ГУР тестує на передовій новий вітчизняний БПЛА SpyGun. Безпілотник українського виробництва призначений для глибинної розвідки, тож після тилових випробувань його надали бійцям ГУР для тестування. У відомстві розповіли, що особливого в розробці вітчизняних інженерів.