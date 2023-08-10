В Україні створють перші FPV-дрони з самонаведенням: подолають РЕБ і збільшать втрати РФ

Розробники запевняють, що "розумна" система доведе БПЛА до цілі при втраті зв'язку з оператором. Це має збільшити ефективність ударів з 10% до 20%.

Українські інженери розробляють унікальні бойові дрони з автоматичною системою наведення, які мають збільшити ефективність ударів по російських окупантах. Співвласник компанії AirUnit Андрій Штепа розказав Фокусу подробиці проєкту під час ексклюзивного інтерв’ю.

Гонка озброєнь — Україні потрібні кращі дрони

За словами експерта, Україні зараз доводиться боротися з ворогом, який доволі ефективно впроваджує технології в армію та ефективно використовує дешеві рішення: економічно вигідні для Росії і невигідні для українців. Чим дешевші засоби, які використовує одна сторона, і чим більші втрати від них несе інша – тим ефективнішим вони роблять ведення бойових дій. Валютні запаси країни набагато швидше закінчаться, якщо їх неефективно використовувати.

"Нам потрібні дешеві рішення, які будуть уражати з ефективністю не менше 20%, якщо говоримо про запуск дрона-камікадзе, щоб суттєво змінити ситуацію на фронті. Ми хочемо зробити стабільний продукт, який буде безвідмовно працювати, не створюватиме проблем, буде простим для користувачів і матиме ефективність вище за 20%", – поділився Андрій Штепа.

За підрахунками розробника, нині ефективність українських FPV-дронів складає приблизно 10%, "хто б що не казав і не фантазував". Ефективність російського "Ланцета", з яким ніхто не знає, що робити, складає приблизно 25%-30%. Цей показник час від часу знижується, оскільки тривають перегони між системами ураження і протидії – вони завжди ідуть поряд, хтось виривається вперед, а хтось наздоганяє.

Автоматична система наведення: чому це важливо?

"Зараз є глобальна проблема – жоден з виробників українських дронів не вирішив питання автоматичного наведення. Це якраз те, що ми хочемо запропонувати першими. Можливо, хтось нас трошки випередить, але вже є домовленість з виробниками процесорів і чіпів для комп'ютерного зору. Плануємо розв'язати проблему саме через комп'ютерний зір і побудову алгоритму роботи дрона під час втрати зв'язку", – повідомив Андрій Штепа.

При наявності такої системи оператору потрібно буде захопити ціль, натиснувши об'єкт на екрані, а безпілотник зможе самостійно долетіти до неї навіть під дією радіоелектронних перешкод. Найчастіше зв'язок з наземною станцією втрачається, якщо немає придушення, в момент пікірування, коли дрон знижується та іде на ураження – радіосигнали не доходять через рельєф.

Виготовлення FPV-дрона з системою автонаведення у AirUnit Фото: AirUnit

Головні складнощі реалізації автоматичної системи наведення полягають у дорожнечі компонентів. Якщо ударний FPV-дрон з рамою 7 або 9 дюймів (відстань від гвинта до гвинта) сьогодні в середньому коштує 15-20 тисяч гривень, то впровадження такого рішення зробить його вдвічі або втричі дорожчим. Воно підвищить ефективність з 10% до 20%, але ніхто не згодиться купувати БПЛА за такі гроші, бо вигідніше запускати більше дешевших апаратів.

"Наше рішення якраз таки з дешевих. Компоненти, з якими ми почали працювати та отримали Evaluation Kits (друкована плата з інтегральною схемою та допоміжними компонентами для створення робочої схеми для оцінки та розробки. Більшість комплектів оцінки повністю зібрані та перевірені..) для проведення тестів і збирання прототипів, то виходить $180 за бортовий комп'ютер, який буде по суті польотним контролером, що дуже дешево. Я думаю, фінальна вартість борта, який ми запропонуємо, буде десь 25-30 тисяч гривень, що не набагато дорожче за уже наявні вироби в Україні, – запевнив представник AirUnit. – Я думаю, що у середині вересня ми зможемо привезти наші прототипи певним категоріям військових, і після підтвердження ефективності – постановка на озброєння".

Заготовка дрона-камікадзе від AirUnit Фото: AirUnit

Які дрони вже виробляє AirUnit

Він додав, що команда хоче створити ефективне рішення у вигляді FPV-дронів хоча б на рік вперед, а потім поступово його модернізовувати. Поки підприємство закриває точкові запити від військових, які просять виконати проєкт для тієї чи іншої ділянки фронту під певні завдання, а паралельно проводить дослідження і створює раму для довгострокових перспектив.

AirUnit збирає три типи дронів-камікадзе:

з 7-дюймовою рамою – підходить для ураження живої сили, є рішення із запальними снарядами і лазерами, що дозволяють вибухати на певній відстані і розкидувати уламки;

з 9-дюймовою рамою – для знищення танків чи іншої броньованої техніки;

"крило" – для ураження цілей у тилу противника, для цього потрібні досвічені оператори та БПЛА-ретранслятори зв'язку.

3D-принтеры для виготовлення деталей у AirUnit Фото: AirUnit

"Серед бойових дронів я вирізняв би тільки "камікадзе", оскільки "бомбери", які зависають безпосередньо над ціллю і скидають заряд — вони дуже неефективні і дорогі у порівнянні з FPV (БПЛА з керуванням від першої особи). Це дешевий дрон, який і є боєприпасом, він вилетів в один кінець, уразив ціль, всі задоволені. Якщо не було проблем із завадами й пілот досвідчений, то це майже гарантоване ураження цілі. Якщо ж вилітає бомбер вартістю близько $100 000, то це може бути суттєва втрата", – пояснив Андрій Штепа.

Проєкт зі створення дронів об’єднує декілька пунктів у різних частинах України: Києві, Кривому Розі, Дніпрі. Інженери збираються, обговорюють ситуацію, показують свої рішення, разом працюють над їх вдосконаленням. Є група спеціалістів, яка їздить по філіях, проводить навчання та інструктажі. Розробники вирішили не концентрувати виробництво в одному місці через небезпеку російських обстрілів – якщо окупанти дізнаються про місце, то можуть запустити ракети і нашкодити працівникам.

Команда AirUnit: "Плануємо до кінця року зробити 10 000 FPV-дронів" Фото: AirUnit

"Плануємо до кінця року зробити 10 000 FPV-дронів всіх трьох названих типів, – заявив керівник проєкту. – Все впирається в економічну доцільність. Можна зробити суперкрутий борт з високою ефективністю, який буде уражати цілі, але якщо він коштуватиме 100 тисяч гривень, то не буде нікому цікавий, бо можна 100 тисяч спалити та не влучити".

Андрій Штепа пояснив, що подавати на озброєння треба повністю готову модель, оскільки при зміні компонентів БПЛА втрачає свої заявлені характеристики і стає іншим виробом, а процедуру треба проходити заново. Тому розробникам необхідно знайти постачальників, які не зникнуть через місяць після початку співпраці. Експортні обмеження з боку Китаю призведуть до підвищення цін на китайські деталі, тому українцям варто придивитися до європейських компаній.

Команда AirUnit Фото: AirUnit

У китайських виробників є велика перевага – низька ціна через дешеву робочу силу у порівнянні з компаніями у Європі. На думку Андрія Штепи, Китай продовжить постачати українцям деталі для БПЛА тим чи іншим шляхом, оскільки виробляє більше, ніж може купити Росія. В Україні теж вже починають створювати деякі вузли, наприклад, телеметрію. AirUnit закуповує деякі компоненти для БПЛА в одного з українських виробників, але більшість замовляє з Німеччини та Канади.

"Хто буде ефективніше і швидше впроваджувати технології, що постійно розвиваються, той і буде попереду. Тому нам у країні необхідні виробники, які будуть аналізувати ситуацію, визначати, на яких частотах і на яких напрямках можуть літати БПЛА, які типи завад створює ворог і надавати рішення, які можна використовувати в певний момент на певній ділянці фронту", – висловився керівник.

Не тільки дрони: німецькі засоби РЕБ на службі ЗСУ

AirUnit також привозить в Україну та допомагає інтегрувати засоби радіоелектронної боротьби та розвідки від компанії AARonia (Німеччина). Виробник передає портативні ручні джаммери ("глушилки") та стаціонарні системи виявлення дронів. Компанія поки не погоджується надати складніші технології, такі як програмовані smart-джаммери, які пригнічують окремі об'єкти, не заважаючи іншим навколо, але в майбутньому може їх надати, якщо українці покажуть свою майстерність.

Андрій Штепа на випробуваннях комплексу РЕР від AARonia Фото: AirUnit

"Наразі це найефективніше рішення по пеленгації російських БПЛА Zala та "Орлан" — на 50 км з погрішністю 2-4 градуси дає результат. Жоден з виробників нічого подібного не дає. Близько 20 комплексів AAronia вже використовуються військовими, вони показали свою ефективність, і лише питання часу, коли командування прийме рішення про повне проходження процедури прийняття на озброєння і закупівлі", – розповів Андрій Штепа.

Наприклад, зараз AARonia постачає українцям комплекси для виявлення безпілотників AARTOS DDS X9. Згідно з офіційним сайтом компанії, він попереджає про наближення БПЛА на відстані від 5 до 14 км, скануючи простір у 16 секторах зі швидкістю 4 ТГц/с – 48 ТГц/с.

Відкриття заводу в Україні — вже дуже великий крок уперед

AirUnit виступає офіційним представником AARonia на території Україні, розміщує замовлення, а німецька компанія виготовляє потрібне обладнання. За словами Андрія Штепи, вироблення продукції для України зараз у пріоритеті, всі інші справи відкладаються, але підприємству може не вистачити потужності, щоб закрити потреби Сил оборони на всій лінії фронту. Тому AirUnit дали "зелене світло" для відкриття лінії великовузлового збирання.

"Жоден з виробників ніколи не розкриє свої таємниці, тому поки можемо розраховувати лише на це. Можливо, колись перейдемо до дрібновузлового збирання. Але відкриття заводу в Україні — вже дуже великий крок уперед, бо відкриває доступ до передових технологій", – додав він.