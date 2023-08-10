Інженери об'єднали дрон, аеростат і позашляховик: навіщо потрібна система Sky-High (відео)

Удосконалена розробником конструкція Sky-High допоможе силовикам швидко виявляти й усувати загрози в складній місцевості.

Виробник аеростатів RT LTA (Ізраїль) продемонстрував свою нову систему, що об'єднала багі, аеростат і безпілотний літальний апарат під назвою Sky-High. Про це повідомляє сайт Army Recognition.

Нова система об'єднує тактичний аеростат RT SkyStar 120 з мініквадрокоптером, встановленим на невеликому автомобілі. Незвичайна конструкція дає змогу Sky-High сканувати територію для виявлення та ідентифікації цілей противника, а також забезпечення зв'язку.

Датчики корисного навантаження аеростата і дрона легко обслуговуються та управляються за допомогою одного портативного блоку управління. Система дає змогу синхронно керувати бездротовим зв'язком аеростатом і дроном з одного пульта, навіть якщо вони перебувають на відстані один від одного.

Позашляховик типу All terrain vehicle (ATV) на два місця пристосований для їзди бездоріжжям. Модульна та мобільна система може бути розгорнута за 20 хвилин у різних польових умовах.

"Ми усвідомили необхідність адаптації системи для тактичних, точних і короткострокових завдань. Нам вдалося за короткий час адаптувати комбіновану систему до цих типів місій завдяки інтеграції SkyStar 120 з нашого сімейства SkyStar, який вже використовується в усьому світі", — сказав гендиректор компанії-розробника Рамі Шмуелі.

Технічні характеристики Sky-High

тип — тактична техніка;

конструкція — тактичний аеростат RT SkyStar 120 і мініквадрокоптер CopterPIX ERE-95, встановленим на багі;

завдання — збір розвідданих на відкритій місцевості, збір розвідданих у місті, захист стратегічних об'єктів, керівництво силами перехоплення, спостереження, зв'язок, рекогносцировка;

оснащення — денна і нічна камери;

радіус роботи — 5 км;

час підготовки до роботи — 20 м;

кількість людей для обслуговування — 2 людини.

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року стало відомо, що Польща планує закупити у США аеростати AWACS для того, щоб стежити за російськими Х-55. У мирний час апарати TARS нададуть серйозну допомогу у відстеженні повітряного простору, оскільки їхні радари здатні виявляти повітряні об'єкти на малих висотах на відстані до 370 км.

А в лютому 2023 року Фокус писав про те, що аеростати — не найкращий вибір для боротьби з Росією. На повітряні кулі можна вішати вибухівку і різні пристосування для диверсій на території ворога, але сьогодні це вже не актуально.