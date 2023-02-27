Аэростаты – не лучший выбор для борьбы с Россией: эксперты назвали причины

На воздушные шары можно вешать взрывчатку и различные приспособления для диверсий на территории врага, но сегодня это уже не актуально.

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Аэростаты с радиолокационными отражателями несколько раз появлялись в небе Украины, и Фокус об этом писал, но эксперты издания Defense Express считают, что такие методы должны остаться в прошлом. Затраты на производство слишком большие, а результат не гарантирован, утверждают они.

[ + – ] Во время WWII все воюющие стороны активно использовали аэростаты Фото: Соцсети

В качестве исторических параллелей можно привести активное использование аэростатов во время Второй мировой войны, когда СССР запускал их над городами с целью помешать истребителям врага, а Великобритания массово использовала их для уничтожения инфраструктуры Германии. Тогда королевство запустило в небо в общей сложности 100 тысяч аэростатов, которые могли нести на себе канаты для повреждения линий электропередач, контейнеры с бутылками с белым фосфором, напалм и фугасы. В общей сложности Германии был нанесен урон на 10 млн фунтов в тех деньгах. Но в сегодняшних реалиях вряд ли какая-либо страна решится на массовое производства таких аэростатов.

Дело в том, что для их производства понадобится огромное количество нейлона, ресурсы для логистики и запуска, а результат далек от стопроцентного. Ведь с учетом современного ПВО, такой медленный объект легко сбить, да и сам он может попросту не долететь из-за погодных условий, и упасть где-нибудь в поле не нанеся вреда, говорится в материале.

[ + – ] Сегодня затраты на аэростаты слишком велики, а их точность и скорость слишком низкие Фото: соцсети

Да, такие аэростаты послужат средством для истощения запасов ПВО и для его отвлечения от реальных целей, но в условиях современных войн это уже не так актуально, утверждают авторы материала. К тому же, запуск подобных аэростатов может спровоцировать Россию на расконсервирование огромного количества своих шаров, которые хранятся на складах еще со времен Сталина. А нам есть куда потратить заряды ПВО и не хотелось бы тратить их на "дедовские" хитрости, пишут эксперты.

Они отмечают, что куда более выгодным для Украины будет потратить средства на закупку и разработку современных высокотчных дронов-камикадзе, которые летят с огромной скоростью и надежно уничтожают силы врага.

Ранее Фокус писал, что ВСУ получат обновленный Switchblade 600 и дроны для разведки: что о них известно.