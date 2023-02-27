Аеростати – не найкращий вибір для боротьби з Росією: експерти назвали причини

На повітряній кулі можна вішати вибухівку та різні пристрої для диверсій на території ворога, але сьогодні це вже не актуально.

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Аеростати з радіолокаційними відбивачами кілька разів з'являлися в небі України, і Фокус про це писав, але експерти видання Defense Express вважають, що такі методи мають залишитися в минулому. Витрати на виробництво надто великі, а результат не гарантований, стверджують вони.

[ + – ] Під час WWII усі воюючі сторони активно використовували аеростати Фото: Соцмережi

В якості історичних паралель можна навести активне використання аеростатів під час Другої світової війни, коли СРСР запускав їх над містами з метою завадити винищувачам ворога, а Великобританія масово використовувала їх для знищення інфраструктури Німеччини. Тоді королівство запустило в небо 100 тисяч аеростатів, які могли нести на собі канати для пошкодження ліній електропередач, контейнери з пляшками з білим фосфором, напалм та фугаси. Загалом Німеччині було завдано збитків на 10 млн фунтів у тих грошах. Але в теперішніх реаліях навряд чи якась країна зважиться на масове виробництво таких аеростатів.

Справа в тому, що для їх виробництва знадобиться безліч нейлону, ресурси для логістики та запуску, а результат далекий від стовідсоткового. Адже з урахуванням сучасного ППО такий повільний об'єкт легко збити, та й сам він може просто не долетіти через погодні умови, і впасти десь у поле не завдавши шкоди, йдеться у матеріалі.

[ + – ] Сьогодні витрати на аеростати занадто великі, а їхня точність і швидкість занадто низькі. Фото: соцсети

Так, такі аеростати будуть засобом для виснаження запасів ППО і його відволіканням від реальних цілей, але за умов сучасних воєн це вже не так актуально, стверджують автори матеріалу. До того ж, запуск таких аеростатів може спровокувати Росію на розконсервування величезної кількості своїх куль, які зберігаються на складах ще з часів Сталіна. А нам є куди витратити заряди ППО і не хотілося б витрачати їх на "дідівські" хитрощі, пишуть експерти.

Вони зазначають, що набагато вигіднішим для України будуть витрачені кошти на закупівлю та розробку сучасних високоточних дронів-камікадзе, які летять із величезною швидкістю та надійно знищують сили ворога.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ отримають оновлений Switchblade 600 і дрони для розвідки: що про них відомо.