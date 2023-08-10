"Потрібна технологічна мобілізація": у Мінцифри придумали, як посилити війська України

Безпілотники стали ефективнішими за артилерію на полі бою, тому потрібно збільшити їхнє виробництво й організувати операторів, вважає віцепрем'єр Михайло Федоров.

Операторів безпілотних летальних апаратів мають виділити в окремий рід військ, оскільки в російсько-українській війні вони показують високу ефективність. Таку думку озвучив віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров під час свого виступу на технологічній конференції.

На думку Федорова, оператори безпілотників у повномасштабній війні Росії з Україною показали дуже високу ефективність і за успішністю виконання бойових завдань у сучасних реаліях обігнали навіть артилеристів. Це стало можливо завдяки тому, що дрони працюють точково. Також досвід застосування саме безпілотних летальних апаратів можна простіше масштабувати, на відміну від інших видів зброї.

Політик звернув увагу на те, що всього лише через рік після початку повномасштабного нападу Росії на Україну дрони для Збройних сил України можуть тепер продавати 40 компаній. А до кінця 2023 року, за словами глави профільного міністерства, їх буде вже 60.

Також Федоров заявив, що Україні необхідна нова мобілізація:

"Нам потрібна технологічна мобілізація. Мобілізувати весь технологічний потенціал на користь Сил оборони. Серед багатьох відомих айтівців є ті, які розгорнули неймовірні конвеєри виробництва і виробляють тисячі БПЛА щомісяця".

Нагадаємо, 17 липня Михайло Федоров розкрив, як посилять ЗСУ. За його словами, оператори БПЛА, окрім українських безпілотників, також отримають 53 пікапи, щоб перевозити важкі апарати й швидко змінювати позиції.

Крім того, глава профільного міністерства висловив свою думку про те, що Росія наростила виробництво ударних БПЛА "Ланцет". За словами Федорова, яку б нову або вдосконалену стару модель безпілотника не випустив російський військово-промисловий комплекс, Україна завжди знайде чим відповісти. Але для цього необхідно вже зараз не стояти на місці, а розвивати виробництво вітчизняних безпілотних летальних апаратів.