Зможуть бити Росію навіть в Арктиці: дрони-камікадзе Hero-120 випробували в суворих умовах

В Арктиці розташовані околиці північної частини Європи, Росії та США, і тести довели, що безпілотники можна застосовувати на морозі.

Баражуючі боєприпаси Hero-120 ізраїльської компанії UVision успішно протестували в зимових арктичних умовах, повідомляє Shephard Media. Компанія заявила, що на випробуваннях були присутні представники кількох провідних армій світу, що володіють можливостями для ведення бойових дій в Арктиці, проте невідомо, яких саме.

За словами представників UVision, тести в Арктиці стали заключною фазою тривалого процесу, який містив у собі більш ранні випробувальні польоти в регіоні, а також великі лабораторні екологічні випробування. Компанія також заявила, натякаючи на складну геополітичну ситуацію: "Оперативна ефективність у суворих погодних умовах відповідає не тільки конкретним потребам збройних сил, що діють в Арктиці, а й на півночі та сході Європи загалом". Якраз у цьому регіоні знаходиться Росія, яка вже довго є опонентом НАТО.

Під час випробувань Hero-120 було успішно випробувано як у денних, так і в нічних місіях для роботи в складних умовах, включно з екстремально низькими температурами, сильним снігопадом, сильним вітром, вологістю, умовами польоту з обмерзанням, низькою хмарністю та обмеженою видимістю.

Дрони-камікадзе Hero-120 вже не новинка. Їх ще чотири роки тому представили на Паризькому авіасалоні. Hero-120 являє собою баражуючу систему боєприпасів, оснащену боєголовкою масою 4,5 кг і призначену для нанесення ударів по цілям середньої дальності, таким як автомобілі, танки, бетонні укріплення і особовий склад, з мінімальним побічним збитком. Наразі Hero-120 перебуває на озброєнні армій США та Аргентини, а також у невідомого азіатського замовника.

Раніше Фокус повідомляв, що ударні дрони Hero-120 навчилися запускати з вертольотів. БПЛА може пролетіти до 30 км під управлінням оператора, який перебуває на землі або всередині вертольота.

Так само у США проходить випробування прототип автономного човна, на який встановили дрони-камікадзе Hero-120. Човен LRUSV (Long Range Unmanned Surface Vessels — безпілотний надводний човен великої дальності) може випускати до восьми дронів-камікадзе за один раз.