Тайвань представив морський безпілотник Sea Shark 400: як він допоможе боротися з Китаєм

Безпілотний катер зможе подолати понад 300 кілометрів, але чи є він човном-камікадзе, поки невідомо.

Тайванська компанія Thunder Tiger, яка займається виробництвом БПЛА, оголосила про створення нового морського безпілотника Sea Shark 400, повідомляє Liberty Times Net. Дизайн апарата нагадує деякі морські безпілотники з України, наприклад, Magura V5, зазначає військовий портал NavyRecognition.

За твердженням виробника, Sea Shark має довжину 4 метри, може розвивати швидкість до 65 км/год і може подолати відстань у 300 кілометрів. Катер оснащений камерою, яка може передавати зображення в режимі реального часу, а також системою дистанційного керування, що дозволяє оператору віддавати команди під час місій.

Поки що інші технічні подробиці про Sea Shark 400 невідомі. Безпілотний апарат планують показати у вересні в рамках військової виставки й тоді, можливо, стане відома вантажопідйомність автономного катера. У цьому випадку вже можна буде зробити висновок, чи є Sea Shark 400 човном-камікадзе або просто розвідувальним морським безпілотником.

Наразі компанія Thunder Tiger, розробник Sea Shark 400, активно співпрацює з лабораторією IVC Metal Center, щоб впровадити технологію штучного інтелекту у свої безпілотні апарати. Можливо, вже у вересні стануть відомі цікаві подробиці симбіозу ШІ та управління цим безпілотним судном.

Тим часом Китай продовжує оточувати Тайвань військами. Китайська Народно-визвольна армія увійшла в зону розпізнавання Тайванського ППО у складі 25 літаків. Також на воді було 5 кораблів у стані боєготовності.

Раніше повідомлялося, що морські дрони ЗСУ змінюють баланс сил у Чорному морі. Київ успішно використовує човни-камікадзе для ударів по Чорноморському флоту РФ. Вони можуть атакувати кораблі та порти, вважають аналітики.

Але тільки атак морських безпілотників на кораблі агресора недостатньо. Потрібно діяти комбінованими ударами, вважає капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко. Він пропонує оснастити морські дрони ракетними установками й ще на відстані 60 кілометрів від цілі запустити протикорабельні ракети, що збільшить шанс підбити корабель. Ракети — складніша ціль, ніж безпілотний катер.