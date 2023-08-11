"Бачить" у темряві та невразливий для РЕБ: бомбер Fury б'є окупантів на фронті
Компанія Drone Squad збирає коптер із китайських комплектуючих. Ціна одного такого бомбера — $6650.
Конструктори з Житомирської області створили новий коптер-бомбер Fury, якому безпечна система радіоелектронної боротьби противника. Про це пише медіа dev.ua.
Троє розробників створили в Попільні компанію Drone Squad. Журналістам вони розповіли, що конструювання нового безпілотника спершу було хобі, яке переросло в серйозний проєкт. Fury збирають із китайських деталей. Ціна одного такого безпілотника — $6650.
За ці гроші оператор отримує власне сам безпілотник, акумулятори 2*36000mAh li-ion, пульт управління, екран, виносні антени на управління і відео, зарядний пристрій і три окремі системи скидання. Розробники особливо підкреслили, що їхня розробка вже пройшла експериментальний етап і тестування. Зараз з нею працюють військові в зоні бойових дій.
Технічні характеристики бомбера Fury
- швидкість — 16-19м/с;
- максимальна висота польоту — 1 км;
- корисне навантаження — 3 міни по 3 кг кожна;
- робочі дистанції — від 6,5 до 10 км;
- робоча частота — 915;
- обладнання — камера FPV з кутом нахилу під скидання і політ, компас, двигуни Hobbywing X8, система скидання;
- вага — 2,5 кг.
Які переваги у Fury
- водозахист стандарту IPX7;
- у комплекті з тепловізором може працювати вночі і управлятися безпосередньо з бліндажа;
- захист управління і GPS;
- завдяки компактним розмірам, можна перевозити в позашляховику;
- невразливий для систем РЕБ.
Нагадаємо, у Чернігові створили бойовий безпілотний літак "Літаган". Це баражувальний БпАК, який доставляє цільове спорядження. Він складається з власне безпілотника та пульта дистанційного керування.
Дещо раніше ми писали про те, що в Україні створили унікальний БПЛА Backfire: як він працює на фронті. Основна перевага Backfire перед дронами свого типу — це те, що він літає практично безшумно. Безпілотний авіаційний комплекс для роботи на фронті складається з трьох ударних апаратів Backfire, пускової станції та станції наземного управління, а також спеціально обладнаного транспортного засобу.