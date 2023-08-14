Долетів до Москви та завдав удару: творець розкрив характеристики БПЛА "Київська Русь"

Безпілотник українського виробництва озброєний 16 кг вибухівки та летить на 700 км.

В Україні створили безпілотний літальний апарат "Київська Русь", який дістався до Москви та уразив там ціль. Про це розповів гендиректор чернігівської компанії First Contact Захар Терещенко медіа dev.ua.

За його словами, безпілотник призначений для доставлення цільового спорядження та вантажів. Він складається зі власне літального апарата й платформи управління. Стартує безпілотник катапультою з підготовленої злітної смуги. "Київська Русь" може нести корисне навантаження, яке важить практично стільки ж, як і сам дрон. Зокрема, техніка працює як за низьких, так і за високих температур повітря.

До слова, яку саме ціль вдалося уразити чернігівському дрону в Москві, розробник не деталізував.

Технічні характеристики БПЛА "Київська Русь"

вага — 18 кг;

корисне навантаження — 16 кг;

довжина — 2,4 м;

розмах крил — 3,6 м;

висота — 0,63 м;

двигун — бензиновий, потужністю до 12 кінських сил;

радіус дії — 700 км;

швидкість — до 140 км/год;

час польоту — до 500 хвилин;

робоча температура — від -10 до +40 градусів за Цельсієм;

тип — безпілотник стартує катапультою з підготовленої злітної смуги.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що компанія First Contact у Чернігові створила бойовий безпілотний літак "Літаган". Це баражувальний БпАК, який доставляє цільове спорядження. Він складається зі власне безпілотника та пульта дистанційного керування.

Дещо раніше ми писали про те, що в Україні створили унікальний БПЛА Backfire: як він працює на фронті. Основна перевага Backfire перед дронами свого типу — це те, що він літає практично безшумно. Безпілотний авіаційний комплекс для роботи на фронті складається з трьох ударних апаратів Backfire, пускової станції та станції наземного управління, а також спеціально обладнаного транспортного засобу.