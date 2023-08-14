Ловить дрони, кидає бомби і тягне кабель: представлено унікальний дрон AeroStrike

Новий БПЛА може скидати в потрібне місце корисний вантаж, а в разі обриву зв'язку автоматично повертається до свого оператора.

Компанія SCI Technology зі США представила безпілотник AeroStrike, який є багатофункціональним апаратом, здатним відловлювати чужі дрони, бомбардувати позиції ворога і навіть тягнути за собою кабель на випадок протистояння системам РЕБ, повідомляє National Defense. Новий безпілотник AeroStrike базується на протибезпілотному продукті AeroGuard, який був розроблений для виявлення, захоплення і знешкодження повітряних загроз, заявив Макс Кляйн, головний технічний директор компанії SCI Technology.

За словами Кляйна, на відміну від так званих дронів-камікадзе, AeroStrike являє собою повністю автономну платформу багаторазового використання, яка може нести різні боєприпаси, зокрема протитанкові та протипіхотні снаряди. Він також додав, що безпілотник може тягнути за собою від 10 до 40 кілометрів оптичного волокна позаду себе під час польоту.

"Навіть якщо вам протистоять системи радіоелектронної боротьби, ваш безпілотник буде в безпеці, адже дротовий зв'язок не можна заглушити", — заявив Кляйн.

AeroStrike може ловити дрони-порушники Фото: SCI Technology

Так само на дрон можна встановити різні модулі камер, щоб у режимі реального часу відстежувати політ безпілотника. А якщо оптоволоконна лінія обривається в дорозі, дрон запрограмований на повернення туди, де він був спочатку запущений. Ґрунтуючись на заданій геолокації, AeroStrike також може виконувати власні розрахунки, даючи змогу дрону скидати боєприпаси на призначену ціль.

Раніше Фокус писав, що розробники з Чернігова заявляють про масове виробництво свого ударного безпілотника "Оса". Усі тести пройдено й отримано необхідні документи від Міноборони України. Ціна безпілотника цілком бюджетна за сучасними мірками та становить $3 500.

А в Росії готуються випускати до 10 000 дронів-камікадзе "Овод" на місяць. Судячи із зовнішнього вигляду, безпілотники "Овод" збирають із китайських комплектуючих, які можна купити на AliExpress. Утім, це не зменшує небезпеки безпілотника. Цей дрон-камікадзе здатний знищувати цілі за допомогою осколкових і фугасних боєприпасів, прикріплених до його корпусу.