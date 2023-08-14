Виділили 40 мільярдів: Міноборони розкрило, які дрони закуповує для ЗСУ

На озброєнні армії перебувають не тільки іноземні, а й 32 українських БПЛА — розвідувальні, ударні та дрони-камікадзе.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міністерство оборони витратило на забезпечення військових безпілотними літальними апаратами 40 мільярдів гривень. Про це в авторській колонці для LIGA.net написав міністр оборони України Олексій Резніков у понеділок, 14 серпня.

Безліч із закуплених для Збройних сил України безпілотників — це моделі вітчизняного виробництва. При цьому профільне міністерство закуповує дрони безпосередньо у виробників, минаючи при цьому посередників.

"Уже 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва різних типів допущено до експлуатації — розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе і баражувальних боєприпасів", — уточнив Резніков.

Глава Міноборони нагадав, що вже законтрактовані перевірені в бою і взяті на озброєння комплекси "Лелека", "Фурія", ACS-3, Windhover, PD-2, RAM-2, Spectator-M1. Розпочато закупівлю щойно допущених до експлуатації комплексів Phoenix 03 Heavy UCAV, Е-300 Enterprise, D-80 Discovery. Крім того, для українських військових закупили безпілотні літальні апарати іноземного виробництва — Bayraktar TB2, Atlas PRO, Warmate 3.0, Fly Eye 3.0.

"Або, наприклад, про FPV-дрони. Зараз уже 10 моделей офіційно в експлуатації ЗСУ. Більшість збираються в Україні, але переважно з іноземних складових. Наступний виклик — виробляти основні компоненти в Україні", — наголосив Резніков.

Очільник профільного міністерства також повідомив, що станом на зараз допущено до експлуатації 32 БПЛА українського виробництва, серед яких розвідувальні та ударні дрони, а також дрони-камікадзе та баражуючі боєприпаси. Резніков ще раз повторив, що війна з Росією вже давно перетворилася на війну сучасних технологій і в цій битві велике значення відіграють саме безпілотники. Тому Україні дуже важливо й надалі розвивати їхню розробку та виробництво.

"Наш сусід нікуди не зникне, загроза з боку Росії існуватиме навіть після нашої перемоги. Це — сухий факт. Запорука нашої незалежності та безпеки — технологічний розвиток українського ВПК. Зокрема БПЛА", — підсумував міністр.

Нагадаємо, Україна збільшила власне виробництво деяких моделей дронів у 100 разів, порівняно з 2022 роком. За словами віцепрем'єр-міністра України Михайла Федорова, безпілотники мають велике значення в російсько-українській війні, оскільки ці бойові дії — фактично війна технологій.

4 липня стало відомо, що ЗСУ отримають 500 нових безпілотників для контрнаступу. ЗСУ передають розвідувальні та ударні коптери, які допоможуть вести аеророзвідку, коригувати роботу артилерії та знищувати позиції ворога. Зокрема, авіаційні комплекси Penguine MK-2.