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Дрон ЗСУ підірвав реактивну установку "Метеорит" під Мар'їнкою: навіщо вона потрібна (відео)

Олександра Мандровська
Дрон допоміг українським військовим ліквідувати УР-77 Метеорит

Боєкомплект російської машини детонував завдяки точному скиданню боєприпасу на полі бою.

Бійці Збройних сил України в районі Мар'їнки знищили самохідну реактивну установку росіян "Метеорит". Відповідне відео опублікував заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі в понеділок, 14 серпня.

Оператор 79-ї окремої десантно-штурмової бригади "Миколаїв" спрямував до реактивної установки, яка стояла на відкритій місцевості, безпілотник. Військові переконалися, що дрон прибув за правильними координатами і скинули на техніку противника боєприпас жовтого кольору.

Одразу ж після удару установку охопило полум'я, а потім з неї повалив густий чорний дим, що піднімався у формі гриба. Коли хмара диму розсіялася, дрон передав українським військовим кадри, на яких УР-77 "Метеорит" стоїть обвуглена і розбита. Доля екіпажу, який керував цією військовою технікою, невідома.

УР-77 "Метеорит": що про неї відомо

Самохідна реактивна установка УР-77 "Метеорит" створена радянськими конструкторами. Її завдання — розмінування території. Розроблена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика" і випускається серійно з 1978 року. Техніка перебуває на озброєнні не тільки в Україні, а й у військах Азербайджану, Сирії та Росії.

УР-77 має здатність створювати проходи в протитанкових мінних полях під час бою. Ширина такої "доріжки" складе близько 6 метрів, а довжина від 80 до 90 метрів. Установка може розчищати протипіхотні міни. Розмінування здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху заряду, яка впливає на детонатор міни.

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Нагадаємо, 14 серпня ЗМІ писали про те, що дрон-камікадзе точним ударом знищив ворожу БМП-1, яка обстрілювала позиції ЗСУ. Після вибуху з пошкодженої машини вибралися російські військові, які кинули пораненого товариша.

Цього ж дня ЗСУ знищили ворожий танк за $3 млн. Українські оператори спочатку підбили бронетехніку росіян FPV-дроном, а потім знищили за допомогою бомбардувальника.