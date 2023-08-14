Дрон ЗСУ підірвав реактивну установку "Метеорит" під Мар'їнкою: навіщо вона потрібна (відео)

Боєкомплект російської машини детонував завдяки точному скиданню боєприпасу на полі бою.

Бійці Збройних сил України в районі Мар'їнки знищили самохідну реактивну установку росіян "Метеорит". Відповідне відео опублікував заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі в понеділок, 14 серпня.

Оператор 79-ї окремої десантно-штурмової бригади "Миколаїв" спрямував до реактивної установки, яка стояла на відкритій місцевості, безпілотник. Військові переконалися, що дрон прибув за правильними координатами і скинули на техніку противника боєприпас жовтого кольору.

Одразу ж після удару установку охопило полум'я, а потім з неї повалив густий чорний дим, що піднімався у формі гриба. Коли хмара диму розсіялася, дрон передав українським військовим кадри, на яких УР-77 "Метеорит" стоїть обвуглена і розбита. Доля екіпажу, який керував цією військовою технікою, невідома.

УР-77 "Метеорит": що про неї відомо

Самохідна реактивна установка УР-77 "Метеорит" створена радянськими конструкторами. Її завдання — розмінування території. Розроблена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика" і випускається серійно з 1978 року. Техніка перебуває на озброєнні не тільки в Україні, а й у військах Азербайджану, Сирії та Росії.

УР-77 має здатність створювати проходи в протитанкових мінних полях під час бою. Ширина такої "доріжки" складе близько 6 метрів, а довжина від 80 до 90 метрів. Установка може розчищати протипіхотні міни. Розмінування здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху заряду, яка впливає на детонатор міни.

Нагадаємо, 14 серпня ЗМІ писали про те, що дрон-камікадзе точним ударом знищив ворожу БМП-1, яка обстрілювала позиції ЗСУ. Після вибуху з пошкодженої машини вибралися російські військові, які кинули пораненого товариша.

Цього ж дня ЗСУ знищили ворожий танк за $3 млн. Українські оператори спочатку підбили бронетехніку росіян FPV-дроном, а потім знищили за допомогою бомбардувальника.