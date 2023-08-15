У Росії хочуть зробити дрони-вбивці ще небезпечнішими за допомогою ШІ: чому це не спрацює

Як запевняють розробники, "розумна" система дасть змогу FPV-дронам самостійно захоплювати й уражати цілі, проте український експерт Сергій Флеш вказав на низку складнощів.

Російські інженери з Тули заявили, що створили нову систему захоплення цілей на базі штучного інтелекту, яка має підвищити точність дронів-камікадзе в бою. Подробиці інформаційному агентству "РІА Новини" повідомив керівник проєктної групи Андрій Іванов.

Нововведення торкнулося FPV-дронів, які отримали нову систему наведення. Розробники з Тули розповіли журналістам, що з нею безпілотники нібито можуть самі захоплювати та знищувати ціль. Водночас дрон-камікадзе, отримавши таке оснащення, зможе за допомогою штучного інтелекту ідентифікувати цілі, зокрема, розрізняти нерухомі та рухомі об'єкти.

"Це допомагає в підсумку оператору БВС не тільки виявити й, скажімо, захопити ціль, а й в автономному режимі її уразити. Точність застосування за таких обставин майже 90%", — повідомив співрозмовник РІА "Новини".

Росіяни заявили про те, що скоро випробують свою техніку в зоні бойових дій в Україні. Однак український військовий фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" засумнівався, що в Росії дійсно змогли реалізувати таку технологію. У своєму Telegram-каналі він написав про те, що система наведення від тульських виробників викликає багато запитань.

Наприклад, російські ЗМІ не вказали, на якому рівні розгорнуто рішення. Якщо на рівні опрацювання інформації на землі, тоді рішення не є небезпечним, адже якщо пропаде сигнал відеозв'язку або управління — система стане марною. Якщо ж вона може автономно працювати на рівні дрона, то це досить небезпечно, проте малоймовірно.

"На чому і як в одноразовому дроні-камікадзе, який має бути максимально дешевим, автори реалізували свої нейромережі"? Концерн "Калашников" і "Зала Аеро" на своєму дорогому і великому "Ланцеті" не змогли реалізувати повноцінне захоплення і супровід цілі, а ось якісь хлопці на мікро FPV зробили", — пояснив Бескрестнов.

Він уточнив, що подібне технічне рішення може працювати завдяки одноплатному комп'ютеру Nvidia Jetson, які росіяни встановлюють на свої дрони-камікадзе "Ланцет". Ось тільки дрони типу First Person View (FPV) відрізняються своєю конструкцією і принципом роботи.

"Не забувайте, що таке FPV. Швидкості божевільні, це не на "Мавіку" за машинкою летіти. Далі потрібно інтегрувати управління, яке в класиці йде від пульта, з командами від модуля захоплення. Це теж складний шматок роботи", — резюмував експерт.

Нагадаємо, 10 серпня ЗМІ писали про те, що в Україні створюють перші FPV-дрони із самонаведенням, які можуть долати навіть системи РЕБ. Розробники запевняють, що "розумна" система доведе БПЛА до цілі в разі втрати зв'язку з оператором. Це має збільшити ефективність ударів з 10% до 20%. Однак головні складнощі реалізації автоматичної системи наведення полягають у дорожнечі компонентів.

Цього самого дня стало відомо, що в Росії розробили систему дозаправки бойових БПЛА в повітрі. Росіяни заявляють, що система збільшить час польоту і радіус застосування бойових БПЛА. Але існує вона тільки на папері.