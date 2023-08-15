США створили безпілотник, що запускає ракети Tomahawk: військові розкрили, як він працює

Незвичайні пускові установки призначені для перевезення на вантажних літаках C-130 або на десантних кораблях армії США в будь-яку точку світу і запуску ракет із землі.

Американські військові поєднали безпілотні автомобілі та морську далекобійну установку Long Range Fires Launcher (LRFL) для запуску ракет Tomahawk, отримавши перший зразок у липні 2023 року. Видання Naval News з'ясувало у командування морської піхоти, як працює незвичайна система озброєння.

Пентагон уперше за 30 років отримав високомобільні далекобійні ракети наземного базування. Основою для установки ракетних систем Tomahawk виступила безпілотна машина ROGUE на базі тактичного автомобіля JLTV, також використовувана для безпілотної пускової установки NMESIS під протикорабельні ракети NSM. Саме успіх проєкту ракетної установки NMESIS і був головним стимулом для військових інженерів. Бічні блоки на установці являють собою системи управління вогнем і електронні системи, необхідні для програмування і запуску ракети.

Що цікаво, для більшої мобільності армійські фахівці не стали винаходити окрему систему, а просто взяли вже готові пускові ракетні установки та помістили їх на армійський безпілотний транспорт. Але є нюанс — така пускова установка може запускати тільки ракети Tomahawk, на відміну від морського оригіналу, який може оперувати та зенітними боєприпасами типу SM-6 для кращого протистояння повітряним цілям.

На ROGUE можна розмістити дві або одну комірку Tomahawk Фото: US Army

До речі, у морському варіанті ракетні системи Typhon здатні запускати Tomahawk і SM-6 за балістичною траєкторією на відстань у 460 кілометрів. У наземній версії ракети здатні забезпечити стрільбу протикорабельними ракетами великої дальності (LBASM) на відстань понад 185 кілометрів для перехоплення ударів з моря, зазначають у Пентагоні.

Раніше Фокус розповідав, що морська піхота США сформує перший ракетний батальйон, оснащений крилатими ракетами Tomahawk у 2030 році. Але головною проблемою залишається стійкість машин після запуску, адже під час старту ракет Tomahawk транспорт може просто перекинутися через складнощі з розподілом центру ваги — ракетна установка трохи довша за корпус автомобіля.

Так само повідомлялося, що Україна може отримати від Заходу ракети IRIS-T і Tomahawk. За словами військового експерта Романа Свитана, країни-партнери обіцяють поставити Україні ці ракетні системи, тому що наявні радянські комплекси перехоплюють до половини російських ракет в Україні.