Китай хоче керувати "роями дронів", копіюючи США: експерт розкрив плани

Китайські військові об'єднують свої бойові БПЛА в єдину мережу між ВПС і НВАК для проведення скоординованих атак безпілотників, вважає Кріс Осборн.

Дистанційне керування ударними дронами давно не новинка, але зараз Китай робить усе можливе, щоб зібрати безпілотники, які летять, під єдиним управлінням у загальну систему, яка копіює американську JADC2, публікує думку військового експерта Кріса Осборна портал Warrior Maven. Він проаналізував повідомлення державної преси КНР і вважає, що китайці близькі до того, щоб роздобути таку технологію.

Як один із прикладів Осборн наводить повідомлення урядової газети Global Times, згідно з яким ВПС армії Китаю стали піонерами нових "методів боротьби з безпілотниками", що включають спільні операції з іншими службами. Газета написала, що два озброєні розвідувальні безпілотники провели спільну тренувальну місію і керувалися різними підрозділами з віддалених місць.

За словами Кріса Осборна, спільні місії БПЛА — не новинка, але це чітко сигналізує, що Китай поставив собі серйозну мету з побудови багатодоменної (багаторівневої) єдиної системи управління всіма військами, насамперед — безпілотниками. Це, на його думку, свідчить про явну спробу відтворити навчання американських військових багатопрофільних оперативних груп за системою Joint All Domain Command and Control (JADC2).

Експерт зазначає, що в Конгресі та Пентагоні багато років поспіль побоювалися того, що Китай усіма способами копіюватиме не тільки військові технології армії США, а й концептуальні розробки управління військами. І ось остання китайська багатодоменна атака, нехай тільки поки що і з двома дронами, явно дає зрозуміти, що Пекін намагається відтворити, можливо, найголовнішу військову програму США — JADC2.

НВАК збирається керувати роєм дронів з єдиного центру Фото: Facebook

JADC2 — це проєкт комірчастої системи управління військами з розосереджених, але надійно пов'язаних бойових вузлів у зоні бойових дій. Програма спрямована на скорочення часу ухвалення рішень і загальної обізнаності про ситуацію на полі бою всіх військ, щоб прискорити цикл ухвалення рішень. І йдеться тут не тільки про спільний зв'язок, а й про безпеку, аналіз та обробку спільних даних.

За допомогою JADC2 армія США планує в режимі реального часу керувати з одного місця розосередженими бойовими підрозділами, чи то винищувачі, бомбардувальники, танки, безпілотники або піхота.

Кріс Осборн зазначає, що китайська концепція дуже схожа на пентагонівський JADC2, а в пресі КНР упродовж багатьох років обговорювали розробку нового літака системи попередження та управління (AWACS), який сам по собі є копією кількох американських розвідувальних систем, наприклад літаків E2D Hawkeye ВМС США.

Так само експерт акцентує на тому, що військові Китаю говорять не про один літак з AWACS, "а цілий кластер платформ, які можуть виконувати різні завдання і створювати інформаційну мережу". Ця концепція звучить точно так само, як JADC2, а також Advanced Battle Management System ВПС США, підкреслює Осборн.

Раніше Фокус розповідав, що в Пентагоні бояться китайських комерційних супутників. Американські військові дуже стурбовані розвитком космічної програми Китаю, в рамках якої Пекін збирається виконати понад 70 місій.