"У нас будуть свої Ланцети і армія РЕБів": Федоров розповів, що потрібно для перемоги (відео)

Для посилення контрнаступу ЗСУ потрібно не тільки закуповувати наявні безпілотники, а й конструювати нові дрони, а також шукати шляхи протидії російським системам РЕБ.

Україна скоро запустить власну "армію РЕБ" і обжене Росію за технологіями баражувальних боєприпасів, таких як "Ланцет". Про це розповів віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону в понеділок, 14 серпня.

За його словами, Україна має перевагу перед РФ за організованістю, обізнаністю та технологічністю, проте країна-агресор знаходиться попереду у сфері виробництва потужних дронів-камікадзе, випускаючи свої "Ланцети". Михайло Федоров пообіцяв, що скоро українська влада вирішить важливі завдання, і підприємства збиратимуть більше ударних БПЛА, ніж росіяни.

"Через деякий час "Ланцетів" у нас буде більше. Це — технологічна боротьба, в якій щодня треба ухвалювати рішення, щоб перемогти. Війна сторін перетворюється на війну інженерів", — сказав він.

Крім того, противник останнім часом став істотно нарощувати й модернізувати свої системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). У цій сфері Україні також доведеться шукати нові рішення, тому нарівні з "Армією дронів" чиновники разом із Силами оборони запустять проєкт "Армія РЕБів" для захисту від ворожих літальних апаратів. Утім, про українські безпілотники теж не забувають, і незабаром ЗСУ мають отримати багато засобів для ураження окупантів.

"Запустили збір на 10 тисяч FPV. Унікальність цього збору в тому, що всі FPV-дрони будуть укомплектовуватися після того, як приїдуть в Україну, боєприпасом і одразу передаватися в зону бойових дій", — розповів він.

Політик уточнив, що для закупівлі такої кількості безпілотників потрібно 235 мільйонів гривень. Із цієї суми за 175 тисяч закуплять власне безпілотні літальні апарати, а решта грошей піде на закупівлю боєприпасів для дронів. Станом на сьогодні зібрано вже 10 мільйонів гривень. При цьому потрібно також якнайшвидше закуповувати комплектуючі для дронів, адже з 1 вересня Китай обмежить експортні продажі дронів, компонентів та обладнання для їхнього виробництва.

Михайло Федоров уточнив, що тільки за минулий тиждень безпілотники знищили в зоні бойових дії 113 одиниць ворожої техніки, а також особовий склад ЗС РФ. Таких результатів вдалося досягти завдяки тому, що у 2023 році уряд України можна профінансував сферу виробництва БПЛА.

"Виробництво дронів в Україні — найкраще в Європі. У нас найнижчі податки, а також відсутні різні дозвільні документи на таке виробництво", — сказав віцепрем'єр-міністр.

Нагадаємо, в Україні запускають у виробництво дрони-камікадзе "Відсіч", який стане відповіддю російським "Ланцетам". Безпілотник компанії First Contact несе на собі 3 кг корисного навантаження, працює в будь-який час доби й підіймається в небо на 2 км.

ЗМІ також писали про те, що бомбер Fury б'є окупантів на фронті. Цей безпілотник "бачить" у темряві і невразливий для РЕБ. Компанія Drone Squad збирає коптер із китайських компонентів. Ціна одного такого бомбера — $6650.