Знищує дрони в радіусі 4-х кілометрів: у Росії показали дроноборець "Рать" (фото)

Антидрон, який здатний атакувати навіть супермаленькі БПЛА, можна оснастити як гарматою, так і бойовим дистанційно керованим модулем під установку кулеметного озброєння.

Виробник "Ростех" презентував свою нову розробку — комплекс проти безпілотників "Рать", який знищує дрони розміром із птаха. Про це журналістам ТАСС розповів гендиректор Об'єднаної приладобудівної корпорації Сергій Сахненко у вівторок, 15 серпня.

Комплекс "Рать" створили на базі бронеавтомобіля СБА-70К4. Усе його обладнання розробники інтегрували в єдину інтелектуальну бортову інформаційно-керуючу систему. Усі дані, які комплекс отримав через "зір", він передає оператору. При цьому розумна система опрацьовує інформацію, аналізує її та пропонує людині вибір із кількох варіантів дій.

На борту комплексу розміщена активна радіолокаційна станція з радіусом роботи до 4-х кілометрів. "Рать" розпізнає і розриває канали управління БПЛА у сфері радіусом до 1,5 км. А знищити невеликі безпілотники ця розробка може в радіусі 4-х кілометрів від себе. Також система оснащена розвідувально-оглядовим оптико-електронним комплексом для спостереження та управління технікою в умовах нульової видимості.

За словами Сахненка, "Рать" може бути оснащена як гарматою, так і бойовим дистанційно керованим модулем під установку кулеметного озброєння. Такі параметри дають змогу пристрою виявляти дрон розміром із птаха і знищувати його з 30-міліметрової гармати.

"Це унікальний комплекс, здатний протидіяти безпілотникам, зокрема пересуваючись пересіченою місцевістю. Виріб призначений для захисту як стаціонарних, так і рухомих об'єктів", — зазначив він.

Наразі невідомо, чи збираються росіяни відправити "Рать" у зону бойових дій в Україну. Розробники говорять лише про те, що комплекс добре себе показує під час боротьби з дронами в умовах міста.

Такий вигляд має комплекс по боротьбі з дронами "Рать"

Нагадаємо, на виставці "Армія-2023" Росія показала новітній комплекс РЕБ "Серп ВС-5". Він працює в п'яти частотних діапазонах — від 900 МГц до 5,8 ГГц — і може знешкоджувати одразу рій із кількох дронів.

Крім того, 7 серпня іноземні ЗМІ писали про те, що Росія просунулася в технологіях РЕБ. Під час війни росіяни активно вчаться боротися з чужими БПЛА і нарощують виробництво власних.