"Заглушить" техніку Китаю та Росії: військові випробовують нову систему РЕБ на БТР
Модулі пропонують встановити на броньовики або вантажівки, щоб невеликі бойові групи могли пригнічувати радіоелектронні засоби ворога прямо на полі бою.
Армія США розпочала випробування комбінованого засобу кібербезпеки, радіоперешкод і радіорозвідки під назвою TLS-BCT, повідомляє Defense News. Пентагон уклав із Lockheed Martin контракт на суму $58,8 мільйона на постачання прототипів радарів для ініціативи "Бойова група бригади наземного рівня".
За словами бригадного генерала Еда Баркера, виконавчого директора програми розвідки, радіоелектронної боротьби та сенсорів, нові модулі TLS-BCT встановлені на БТР Stryker, але за необхідності їх можна встановити та на військові вантажівки. До завдань випробувань системи входить радіолокаційна боротьба, знаходження загроз і забезпечення надійного зв'язку між бойовими підрозділами.
Як пише Defense News, Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team, або скорочено TLS-BCT, — це система радіоелектронної боротьби та розвідки, що дає змогу невеликим бригадним бойовим групам виявляти, відслідковувати та придушувати ворожі радіоелектронні системи, якими володіють Китай, Росія та інші потенційні супротивники США. TLS-BCT складатиметься з декількох мобільних платформ, які будуть оснащені різними системами радіоелектронної боротьби та розвідки, об'єднаними в єдину мережу, щоб обмінюватися даними та координувати свої дії.
Система також матиме можливість пригнічувати ворожі радіоелектронні системи за допомогою різних методів, включно з глушінням, перехопленням і спотворенням сигналів. TLS-BCT є частиною більшого зусилля Армії США з модернізації своїх можливостей РЕБ.
Як стверджує генерал Ед Баркер, зворотний зв'язок із солдатами та здатність швидко адаптуватися є ключем до успішного розвитку технологій. Зараз Пентагон активно працює над заміною бронетранспортера M113 часів холодної війни. Планується, що деякі нові машини будуть оснащені системою TLS-BCT.
Раніше Фокус розповідав, що американські військові отримають унікальні процесори, на які не впливає ЕМІ та РЕБ. Пентагон поставив завдання перед вченими в рамках проєкту PROWESS створити захищені чіпи для управління дронами, обробки даних і розпізнавання зображень.