Два танки за пів години: у Бахмуті ЗСУ знищили техніку ЗС РФ за допомогою FPV-дронів (відео)

До квадрокоптерів військові прикріпили снаряди, які здетонували після удару об броньовану техніку, підірвали один танк і знерухомили інший.

Українські десантники за допомогою FPV-дронів знищили в Бахмуті одразу два танки російських окупантів за 30 хвилин. Про це розповів військовослужбовець підрозділу ударних безпілотних літальних апаратів 77 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України з позивним "Тор".

За словами військового, FPV-дрони його бригада використовує в тому випадку, коли артилерія не може вразити броньовану техніку противника. Так було з двома танками, які російські військові загнали між двох будинків і відкрили з них стрілянину по позиціях ЗСУ. Десантники випустили в "укриття", в якому стояли танки, два дрони. Один із них успішно вразив танк і спровокував детонацію боєкомплекту. При цьому другий танк вдалося тільки підбити за допомогою безпілотника, після чого противник відбуксирував його на ремонт.

Найбільше військовим на позиціях біля Бахмута дрони-камікадзе допомагають в атаках на броньовану техніку противника. Для того, щоб знищити танки ЗС РФ, дрони потрібно спрямовувати або в башту машини (якщо на ній не стоїть захисна решітка-мангал), або в моторний відсік. Можна вдарити також у простір між вежею і моторним відсіком — тоді велика ймовірність, що танк залишиться нерухомим).

Крім того, FPV-дрони бійці люблять за лаконічність і простоту використання. "Тор" каже, що саме в цих безпілотниках немає нічого зайвого. До квадрокоптерів військові прикріплюють снаряди, які або детонують при ударі об броню техніки, або приводяться в активний режим за допомогою невеликого приладу. Він кріпиться до дрона і в момент зіткнення з перешкодою провокує коротке замикання, яке, своєю чергою, підриває заряд. Таким чином українські військові знищують не тільки танки й броньовані машини піхоти противника, а й засоби РЕБ, а також живу силу противника.

Нагадаємо, на початку серпня FPV-дрон воював із російською РЕБ і знищив БМП окупантів. Дрон потрапив під вплив "глушилки" ЗС РФ, після чого почав збиватися з маршруту і знижувати висоту, але оператор зміг довести його до цілі.

Також 11 липня ЗМІ писали про те, що українські військові за допомогою безпілотного літального апарата розправилися з російським вогнеметом "Шмель". Бійці 2-го штурмового батальйону розвідувально-ударного підрозділу "Шершень" помітили на позиціях противника реактивний піхотний вогнемет і скинули на нього два боєприпаси.