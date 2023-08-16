Блекаути не страшні: ZTE випустила кишеньковий Wi-Fi роутер за $68 (відео)

Мініроутер підтримує до 10 пристроїв і кілька способів живлення, завдяки чому його можна підзарядити через ноутбук і навіть від автомобіля.

У продаж вийшов мініроутер F50 5G Portable Wi-Fi від компанії ZTE, якому нестрашні відключення світла. Про це повідомляє TechGoing.

ZTE F50 за 499 юанів ($68) важить близько 50 грамів і виконаний в ультратонкому корпусі. Цей продукт має такі характеристики, як дворежимний зв'язок 5G, вишуканість і компактність, а також підтримка підключення декількох пристроїв. Він підтримує мережеве середовище SA+NSA і частотний діапазон Sub-6 ГГц. Пікова швидкість передачі даних у цій моделі становить 1,6 Гбіт/с. Роутер оснащений слотом для SIM-карти, а також для карти пам'яті SD об'ємом до 2 ТБ.

Міні-роутер підтримує кілька способів живлення, завдяки чому практично не залежить від відключень електрики. ZTE F50 можна підзарядити через ноутбук і навіть за допомогою автомобільної зарядки. ZTE F50 5G Portable Wi-Fi також отримав восьмиядерний процесор. Роутер підтримує дводіапазонне з'єднання 2,4G/5G, яке дає змогу під'єднувати до 10 пристроїв одночасно.

На початку серпня стало відомо, що LG представила перший у світі бездротовий телевізор, який отримав технологію передавання даних, що втричі швидша за Wi-Fi 6E. Це телевізор, повністю вільний від кабелів, за винятком шнура живлення. Усі інші підключення відбуваються через зовнішню приставку Zero Connect Box, яка використовує розроблений LG пропрієтарний бездротовий протокол.

Нагадаємо, у 2015 році Google і TP-Link розробили "розумний" Wi-Fi-роутер. Він автоматично займається моніторингом мереж і підключається до каналу з найбільшою швидкістю з'єднання. Крім того, користувачі можуть задати пріоритетний пристрій серед усіх підключених, і роутер забезпечить його максимальною пропускною здатністю.