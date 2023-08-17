Ударні БПЛА MQ-20 Avenger навчили працювати роями і без оператора: що з цього вийшло

Спеціальне ПЗ, яке керує дронами, адаптується до непередбачуваних обставин місії, щоб забезпечити тактичне виконання безпілотниками своїх завдань.

Scientific Systems розробила спеціальну програмну платформу для легендарних безпілотників MQ-20 Avenger, які тепер можуть працювати в режимі "рою", повідомляється в офіційному прес-релізі компанії. Тепер одразу кілька розвідувальних безпілотників можуть під єдиним управлінням виконувати різні бойові завдання.

Групову поведінку дронів від Scientific Systems було реалізовано за допомогою декількох технологій, включно з:

розподілену систему управління польотом, яка дає змогу дронам Avenger спілкуватися один з одним і координувати свої дії;

систему позиціонування і навігації, яка дає змогу дронам Avenger точно визначати своє місце розташування і положення інших об'єктів;

систему штучного інтелекту, яка дає змогу дронам Avenger ухвалювати рішення про те, як виконувати завдання.

Ці технології дають змогу дронам Avenger працювати разом, щоб виконувати складні завдання, як-от розвідка, спостереження і нанесення тактичних ударів "без необхідності участі людини". БПЛА можуть вільно переміщатися по полю бою, уникати перешкод і підтримувати зв'язок один з одним, що робить їх потужним інструментом для ведення війни.

У рамках експерименту дрони Avenger були розділені на дві групи. Одна група дронів відповідала за розвідку і спостереження, а інша група дронів відповідала за нанесення ударів. Дрони Avenger вільно літали, обходили перешкоди і обмінювалися даними один з одним, як і запланували розробники. Демонстрація показала, що MQ-20 Avenger зможуть бути використані для виконання завдань, які надто небезпечні або надто складні для пілотованих літаків.

Спеціальне ПЗ від Scientific Systems, яка є підрозділом General Atomics (що створила дрони MQ-20 Avenger), адаптується до непередбачуваних обставин місії, як-от збої системи місії, обрив зв'язку та бойові втрати через дії противника. Алгоритми дуже швидко і самостійно приймають рішення, а це може змінити результат бою, коли важлива кожна частка секунди. Таке ПЗ раніше демонструвалося в масштабах до 30 об'єднаних БПЛА, в експериментах з 5 живими і 25 віртуальними платформами.

MQ-20 Avenger — це мультифункціональний дрон, який виконує не лише розвідку, а й може завдавати ударів по техніці ворога за допомогою потужних ракет типу Hellfire. Avenger здатний розвивати максимальну швидкість 740 км/год і перебувати в повітрі до 20 годин.

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