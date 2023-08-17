Оператори вчаться керувати бойовими дронами через супутники: що це змінить

Завдяки новій технології автопілота ATLC запускати великі безпілотні літаки стало набагато простіше.

Операторів дронів MQ-9 Reaper навчили приземлятися і злітати за допомогою супутникового зв'язку, що значно скорочує кількість персоналу та обладнання, необхідних для операцій з цими легендарними безпілотниками, повідомляє Air&Space Forces. Нещодавно пройшли армійські навчання ACE Grand Warrior, де молоді військові відпрацьовували практику управління безпілотниками по-новому.

Раніше MQ-9 Reaper управлялися операторами через віддалені наземні станції, але запускалися і підіймалися зусиллями техперсоналу, які працюють поруч зі злітно-посадковими смугами. Тепер функція автопілота, відома як функція автоматичного зльоту і посадки (ATLC), може виконувати ці завдання самостійно, хоча для забезпечення безпеки польоту, як і раніше, потрібен екіпаж, заявила Деніз Оттавіано, представниця 49-го крила ВПС Голломена.

Навчання знаменують собою останню розробку для ATLC, яку фахівці Air Force Reaper успішно впроваджують і покращують від 2021 року, коли 556-та випробувальна й оціночна ескадрилья довела, що безпілотник може злітати та приземлятися без місцевого наземного контролю. У 2022 році льотчики ще більше розширили можливості, переспрямувавши Reaper з Гаваїв на Гуам і Палау в рамках навчань Valiant Shield 2022.

Ключовою перевагою ATLC є його менша займана площа. Минулі операції Reaper вимагали відправки близько 55 супроводжуючих з наземними станціями управління, наземними терміналами даних та іншим обладнанням. Такі навчання, як Valiant Shield і ACE Grand Warrior, довели, що тепер це можна зробити всього з 10 льотчиками та півтора піддонами спорядження, досить маленьким, щоб поміститися на борту конвертопланів CV-22 Osprey або літаків C-130 Hercules.

Тепер цим дроном можна керувати через супутник Фото: U.S. Air Force

Той самий підхід застосовувався в ACE Grand Warrior, де лише 10 фахівців з 9-го і 29-го підрозділів технічного обслуговування літаків вирушили в Гранд-Форкс, щоб тренуватися з MQ-9 Reaper. Така оптимізація персоналу та управління узгоджується з концепцією, в якій льотчики й дрони розосереджуються з центральної бази в більш дрібних і віддалених місцях, щоб ускладнити наведення противника на ціль.

Деніз Оттавіано підкреслює, що під час навчань ACE Grand Warrior двоє техніків з авіоніки, які побували в Північній Дакоті, були навчені операції запуску та відновлення супутникового зв'язку, запусків двигунів, завданням технічного обслуговування, а також попереднім і після польотним перевіркам, які зазвичай виконуються командирами екіпажів. Льотчики також використовували буксирувальні тягачі та аерокосмічне наземне обладнання, яке вже є в Гранд-Форксі, щоб ще більше скорочує та оптимізує логістику.

Загалом близько 56 студентів, майбутніх пілотів MQ-9 Reaper, узяли участь у навчаннях ACE Grand Warrior, де вони виконали весь спектр місій дронів і навчальних програм, включно з розвідкою, спостереженням і рекогносцируванням, безпосередньою авіаційною підтримкою, координацією ударів, операціями ланцюжка знищення і базовою льотною майстерністю.

За словами Деніз Оттавіано, сьогодні всі оператори MQ-9, які проходять навчання в 49-му крилі, сертифіковані для роботи з системою автопілота ATLC на тренажері. Коли випускники прибувають у бойові ескадрильї, вони проходять додаткову підготовку, щоб отримати сертифікат.

Раніше Фокус розповідав, що БПЛА MQ-9 Reaper вдосконалили ще більше. Він вперше здійснив посадку на ґрунтовій смузі, а також продемонстрував здатність перевозити невеликі, але важливі вантажі.