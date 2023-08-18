"Потрібна лазерна зброя": у Росії шукають способи захистити Москву від українських БПЛА

Російський експерт Василь Кашин побоюється, що безпілотники здійснюватимуть нальоти в Росії до кінця війни з Україною.

У Росії намагаються знайти надійний засіб для захисту від атак українських безпілотників і визнають, що Москва зазнаватиме нальотів дронів до кінця війни. Про це російській газеті "Взгляд" розповів військовий експерт Василь Кашин.

"Росії необхідно продовжувати посилювати систему ППО і розробляти нові засоби протидії БПЛА. Найімовірніше, повністю унеможливити такі атаки до повного ураження України буде складно", — сказав він.

Кашин визнав, що українські військові дуже ретельно готуються до атак безпілотних літальних апаратів на міста РФ — вони прокладають дронам маршрут на основі даних супутникової розвідки про розташування систем ППО. Крім того, такий мегаполіс, як Москва — ідеальне середовище для атак безпілотників, оскільки там велика кількість будівель.

Експерт також вважає, що атакуючи Москву, ЗСУ хочуть змусити росіян відтягнути системи ППО до столиці та оголити фронт. Кашин говорить про те, що нальоти безпілотників на столицю РФ нібито не мають жодного військового ефекту. Однак у цій же розмові з журналістами закликає опрацьовувати комплекс заходів для захисту від таких атак і уточнює, що на це знадобиться багато часу.

"Нам необхідно проводити роботу з посилення протиповітряної оборони, особливо навколо Москви. Потрібно створювати нові засоби знищення БПЛА — зокрема, це може бути лазерна зброя. Але такий процес займе багато часу", — сказав Кашин.

Нагадаємо, 18 серпня в Підмосков'ї помітили "зграю" безпілотників. За даними Telegram-каналів, непізнані об'єкти вдалося зафіксувати над Серпуховим. РосЗМІ, своєю чергою, стверджують, що інформація про "зграю безпілотників" є фейком, а в небі над Підмосков'ям нібито кружляють легкомоторні літаки.

Також цього дня росіяни залишилися без зв'язку після атаки дрона в Брянській області. Як запевняє російський засіб масової інформації, українські військові атакували Нові Юрковичі об 11:00 — за допомогою безпілотного літального апарату вони скинули на населений пункт два боєприпаси і пошкодили вишку зв'язку. Місцеві жителі під час інциденту не постраждали, однак у них почалися перебої зі стільниковим зв'язком та інтернетом